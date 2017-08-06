Не везет в любви: Эмбер Херд и Илон Маск расстались

Поговаривают, будто причиной для разрыва стал непростой характер Херд. “У Илона открылись глаза на сложившуюся ситуацию, и то, что он увидел в характере Эмбер, ему сильно не понравилось”, - делится близкий к паре источник. Спустя год отношений актриса надеялась, что роман с миллиардером непременно приведет к скорой свадьбе, Впрочем, все действительно и шло к тому - Илон уже познакомил новую возлюбленную со своими детьми от двух первых браков, и те были просто в восторге от потенциальной мачехи. Однако резкие высказывания, которые стала себе все чаще позволять Херд, а также хитрые манипуляции, целью которых было ускорить приготовления к свадьбе, заставили Маска в корне пересмотреть свое отношение к актрисе. Кроме того, в окружении актрисы по-прежнему не утихают слухи, будто она все еще близка со своей экс-возлюленной Тасей Ван Ри.