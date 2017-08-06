Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    06 августа 2017

    Не везет в любви: Эмбер Херд и Илон Маск расстались

    История любви актрисы и миллиардера подошла к концу

    Неожиданные известия пришли из Голливуда: спустя год отношений объявили о своем расставании Эмбер Херд и Илон Маск. Как сообщают источники, инициатива завершить роман полностью исходила от миллиардера. Пара рассталась примерно неделю назад: сейчас 31-летняя Эмбер завершает съемки в Австралии, а 46-летний владелец компаний SpaceX и Teslaс поспешил вернуться в свой особняк в Лос-Анджелесе в одиночестве,

    Эмбер Херд и Илон Маск

    Эмбер Херд и Илон Маск

    Поговаривают, будто причиной для разрыва стал непростой характер Херд. “У Илона открылись глаза на сложившуюся ситуацию, и то, что он увидел в характере Эмбер, ему сильно не понравилось”, - делится близкий к паре источник. Спустя год отношений актриса надеялась, что роман с миллиардером непременно приведет к скорой свадьбе, Впрочем, все действительно и шло к тому - Илон уже познакомил новую возлюбленную со своими детьми от двух первых браков, и те были просто в восторге от потенциальной мачехи. Однако резкие высказывания, которые стала себе все чаще позволять Херд, а также хитрые манипуляции, целью которых было ускорить приготовления к свадьбе, заставили Маска в корне пересмотреть свое отношение к актрисе. Кроме того, в окружении актрисы по-прежнему не утихают слухи, будто она все еще близка со своей экс-возлюленной Тасей Ван Ри.

    Не везет в любви: Эмбер Херд и Илон Маск расстались

    Примечательно, что Илон Маск долгие годы был без ума от красавицы Эмбер. Однако тогда восходящая звезда была полностью поглощена своим партнером по съемкам, одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, Джонни Деппом, поэтому ухаживания миллиардера отколотила. Продолжение истории получило широкую огласку - Херд подала в суд на Деппа, обвинив того в домашнем насилии. Примечательно, что до встречи с роковой блондинкой актер ни разу не был женат, однако та убедила его оформить отношения официально. В результате Эмбер отсудила у бывшего супруга порядка $5 миллионов, которые, по ее словам, целиком и полностью передала на благотворительность. По примерным подсчетам на сегодняшний день состояние Илона Маска оценивается в $12 миллиардов - недосягаемая высота, которую Херд, увы, так и не удастся взять.

    Не везет в любви: Эмбер Херд и Илон Маск расстались

    Эмбер Херд и Илон Маск

    Эмбер Херд и Джонни Депп

    Эмбер Херд и Джонни Депп

    Не везет в любви: Эмбер Херд и Илон Маск расстались
    Не везет в любви: Эмбер Херд и Илон Маск расстались ФОТОLEGION-MEDIA.RU/Getty Images/Instagram

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз