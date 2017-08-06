Не везет в любви: Эмбер Херд и Илон Маск расстались

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История любви актрисы и миллиардера подошла к концу
Неожиданные известия пришли из Голливуда: спустя год отношений объявили о своем расставании Эмбер Херд и Илон Маск. Как сообщают источники, инициатива завершить роман полностью исходила от миллиардера. Пара рассталась примерно неделю назад: сейчас 31-летняя Эмбер завершает съемки в Австралии, а 46-летний владелец компаний SpaceX и Teslaс поспешил вернуться в свой особняк в Лос-Анджелесе в одиночестве,
Эмбер Херд и Илон Маск
Поговаривают, будто причиной для разрыва стал непростой характер Херд. “У Илона открылись глаза на сложившуюся ситуацию, и то, что он увидел в характере Эмбер, ему сильно не понравилось”, - делится близкий к паре источник. Спустя год отношений актриса надеялась, что роман с миллиардером непременно приведет к скорой свадьбе, Впрочем, все действительно и шло к тому - Илон уже познакомил новую возлюбленную со своими детьми от двух первых браков, и те были просто в восторге от потенциальной мачехи. Однако резкие высказывания, которые стала себе все чаще позволять Херд, а также хитрые манипуляции, целью которых было ускорить приготовления к свадьбе, заставили Маска в корне пересмотреть свое отношение к актрисе. Кроме того, в окружении актрисы по-прежнему не утихают слухи, будто она все еще близка со своей экс-возлюленной Тасей Ван Ри.
Примечательно, что Илон Маск долгие годы был без ума от красавицы Эмбер. Однако тогда восходящая звезда была полностью поглощена своим партнером по съемкам, одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, Джонни Деппом, поэтому ухаживания миллиардера отколотила. Продолжение истории получило широкую огласку - Херд подала в суд на Деппа, обвинив того в домашнем насилии. Примечательно, что до встречи с роковой блондинкой актер ни разу не был женат, однако та убедила его оформить отношения официально. В результате Эмбер отсудила у бывшего супруга порядка $5 миллионов, которые, по ее словам, целиком и полностью передала на благотворительность. По примерным подсчетам на сегодняшний день состояние Илона Маска оценивается в $12 миллиардов - недосягаемая высота, которую Херд, увы, так и не удастся взять.
Эмбер Херд и Илон Маск
Эмбер Херд и Джонни Депп