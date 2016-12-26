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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

26 декабря 2016

Названа вероятная причина смерти Джорджа Майкла

Певец мог скончаться от сердечной недостаточности

Рождество в Великобритании омрачилось скорбным известием: на 54-ом году ушел из жизни Джордж Майкл. Смерть наступила сегодня утром, музыкант умер у себя дома в графстве Оксфордшир. По данным полиции, никаких подозрительных обстоятельств, указывающих на то, что смерть была насильственной, не обнаружено. Менеджер певца Майкл Липпман предполагает, что Джордж Майкл мог скончаться от сердечной недостаточности.

В 2011 году Майкл перенес пневмонию в тяжелой форме. Уже тогда врачи сильно опасались за его здоровье, а из-за аппарата искусственной вентиляции легких он мог потерять голос. Но в том году Джорджу Майклу удалось преодолеть недуг.

Джордж Майкл

Джордж Майкл

ФОТОGetty Images

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