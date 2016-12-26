Названа вероятная причина смерти Джорджа Майкла

Рождество в Великобритании омрачилось скорбным известием: на 54-ом году ушел из жизни Джордж Майкл. Смерть наступила сегодня утром, музыкант умер у себя дома в графстве Оксфордшир. По данным полиции, никаких подозрительных обстоятельств, указывающих на то, что смерть была насильственной, не обнаружено. Менеджер певца Майкл Липпман предполагает, что Джордж Майкл мог скончаться от сердечной недостаточности.

В 2011 году Майкл перенес пневмонию в тяжелой форме. Уже тогда врачи сильно опасались за его здоровье, а из-за аппарата искусственной вентиляции легких он мог потерять голос. Но в том году Джорджу Майклу удалось преодолеть недуг.