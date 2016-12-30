Назван победитель пятого сезона шоу «Голос»

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Первый канал раскрыл интригу в прямом эфире накануне Нового года
Сегодня, 30 декабря, состоялся долгожданный финал шоу «Голос». Трансляцию выступлений в прямом эфире смогли увидеть зрители Первого канала. Перед ними за звание лучшего певца 2016 года боролись 4 претендента: Александр Панайотов, Даша Антонюк, Сардоро Милано и Кайрат Примбердиев.
Григорий Лепс делал ставку на Александра Панайотова, который в полуфинале обошел Ксению Коробкову. Кайрат Примбердиев победил Олега Кондракова и в финале представил команду Димы Билана. Полина Гагарина и зрители выбрали Сардора Милано. Леонид Агутин выдвинул в финал Дарью Антонюк.
В итоге победительницей юбилейного сезона «Голоса» стала единственная девушка, прошедшая в финал, - Дарья Антонюк. Большинство зрителей отдали свои голоса именно ей, 20-летней актрисе, студентке школы-студии МХАТ.
Первым из великолепной четверки выбыл протеже Полины — 25-летний Сардор Милано, выпускник Гнесинки и обладатель роскошного голоса диапазоном в три с половиной октавы.
Вторым покинул финал 31-летний Кайрат Примбердиев, самородок из Кыргызстана.
В конце у Дарьи Антонюк оставался один, но серьезный конкурент — Александр Панайотов, у которого за плечами участия и победы во многих музыкальных конкурсах. Атмосфера на сцене накалилась до предела! Армия поклонников 32-летнего Александра, однако, чуть уступила армии поклонников Дарьи. С небольшим отставанием (46% процентов голосов против 53%) опытный артист пропустил вперед молодую певицу.
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