Новый год 2017 готовимся к празднику
Итоги 2016 главные события уходящего года
Лучшая обложка ELLE 2016 выбор года
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

30 декабря 2016

Назван победитель пятого сезона шоу «Голос»

Первый канал раскрыл интригу в прямом эфире накануне Нового года

Сегодня, 30 декабря, состоялся долгожданный финал шоу «Голос». Трансляцию выступлений в прямом эфире смогли увидеть зрители Первого канала. Перед ними за звание лучшего певца 2016 года боролись 4 претендента: Александр Панайотов, Даша Антонюк, Сардоро Милано и Кайрат Примбердиев.

Григорий Лепс делал ставку на Александра Панайотова, который в полуфинале обошел Ксению Коробкову. Кайрат Примбердиев победил Олега Кондракова и в финале представил команду Димы Билана. Полина Гагарина и зрители выбрали Сардора Милано. Леонид Агутин выдвинул в финал Дарью Антонюк.

В итоге победительницей юбилейного сезона «Голоса» стала единственная девушка, прошедшая в финал, - Дарья Антонюк. Большинство зрителей отдали свои голоса именно ей, 20-летней актрисе, студентке школы-студии МХАТ.

Первым из великолепной четверки выбыл протеже Полины — 25-летний Сардор Милано, выпускник Гнесинки и обладатель роскошного голоса диапазоном в три с половиной октавы.

Вторым покинул финал 31-летний Кайрат Примбердиев, самородок из Кыргызстана.

В конце у Дарьи Антонюк оставался один, но серьезный конкурент — Александр Панайотов, у которого за плечами участия и победы во многих музыкальных конкурсах. Атмосфера на сцене накалилась до предела! Армия поклонников 32-летнего Александра, однако, чуть уступила армии поклонников Дарьи. С небольшим отставанием (46% процентов голосов против 53%) опытный артист пропустил вперед молодую певицу.

Топ-10: самые горячие новости 2016 годаДарья Златопольская: «Любовь — единственное, что дает нам гарантию счастья»

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
200 призов в новогодней игреНе теряйте времени – игра уже началась!
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи

Читайте также

НовостиГлавные модные новости недели
ЗвездыВзгляд изнутри: новогодние вечеринки, наряды и обещания дизайнеров
НовостиТоп-10: самые горячие новости 2016 года
НовостиСтало известно имя сына Ксении Собчак

ELLE рекомендует

ПрактикаШесть секретов женщин, которые всегда соблазнительно пахнут
Тренды3 бьюти-продукта для сияния кожи к Новому году

Лучшее на Elle

КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы
ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
ПрактикаНовогодние коллекции макияжа
Любовь и сексЛюбовный гороскоп на 2017 год
ЕдаНовогодний стол в год Петуха
ПрактикаУрок русского: новые и лучшие ароматы про Россию
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.