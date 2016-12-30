Назван победитель пятого сезона шоу «Голос»

Сегодня, 30 декабря, состоялся долгожданный финал шоу «Голос». Трансляцию выступлений в прямом эфире смогли увидеть зрители Первого канала. Перед ними за звание лучшего певца 2016 года боролись 4 претендента: Александр Панайотов, Даша Антонюк, Сардоро Милано и Кайрат Примбердиев.

Григорий Лепс делал ставку на Александра Панайотова, который в полуфинале обошел Ксению Коробкову. Кайрат Примбердиев победил Олега Кондракова и в финале представил команду Димы Билана. Полина Гагарина и зрители выбрали Сардора Милано. Леонид Агутин выдвинул в финал Дарью Антонюк.

В итоге победительницей юбилейного сезона «Голоса» стала единственная девушка, прошедшая в финал, - Дарья Антонюк. Большинство зрителей отдали свои голоса именно ей, 20-летней актрисе, студентке школы-студии МХАТ.