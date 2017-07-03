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    03 июля 2017

    Наталья Водянова сделала Антуану Арно необычный подарок

    Как пара отметила шестую годовщину отношений?

    На днях супермодель Наталья Водянова и бизнесмен Антуан Арно отпраздновали шесть лет романа. К их празднику Наталья подготовила для возлюбленного сюрприз — они вместе отправились поиграть в гольф в Сент-Эндрюс.


    Наталья Водянова и Антуан Арно

    Своими впечатлениями от подарка Антуан Арно поделился в Instagram. «Когда Наталья делает тебе сюрприз на шестую годовщину отношений и отвозит тебя в Сент-Эндрюс, чтобы поиграть в гольф на The Old Course, это незабываемо», — подписал он их совместный кадр.

    Напомним, что Водянова и Арно имеют двоих детей, сыновей Максима и Романа, но официально свои отношения все еще не оформили. Также Наталья и Антуан вместе воспитывают троих детей модели от первого брака — сыновей Лукаса и Виктора и дочь Неву.

    Наталья Водянова и Антуан Арно

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