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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

08 февраля 2017

Наталья Водянова раскрыла причины развода с Джастином Портманом

Модель впервые рассказала о расставании с британским аристократом

На днях Наталья Водянова, воспитывающая трех детей от первого брака с британским аристократом Джастином Портманом, впервые рассказала о причинах своего развода. Напомним, что пара объявила о расставании в 2011 году после 9 лет супружеской жизни. С чем это было связано, пресса не сообщала, а что до самих Портмана и Водяновой, они от комментариев тогда отказывались.

Наталья Водянова и Джастин Портман

Наталья Водянова и Джастин Портман

Четыре года спустя, в 2015-м, экс-супруг топ-модели неожиданно вернулся к этой теме. На странице в Facebook Джастин Портман признался, что, будучи рядом с Водяновой, ощущал свою неуместность в мире гламура и, более того, допускал, что жене рядом с ним неловко. Проблемы в отношениях, по словам артистократа, он решал с помощью алкоголя. Теперь же о причинах тогдашнего развода заговорила и сама Наталья. Как оказалось, брак развалился из-за недостаточной вовлеченности Портмана в заботу о детях. «Я очень практичная мать, а Джастин совсем непрактичный отец. Он очень любит детей и при этом не из тех, кто не забудет искупать или убедится, что все пошли погулять. В итоге мне приходилось все делать одной, без его участия. И такая ситуация сильно нас разъединила, потому что воспитание и уход за детьми — это то прекрасное, что нужно переживать и делать совместно», — сказала Водянова.

Наталья Водянова и Джастин Портман фото

Сейчас Наталья живет в гражданском браке с французским бизнесменом Антуаном Арно. Пара воспитывает, кроме детей от первого брака Водяновой, двух общих сыновей. Планов на женитьбу модель не строит. «У меня и так есть чувство, что мы женаты. А если все идет так прекрасно, к чему перемены? Штамп в паспорте вряд ли улучшит наши отношения», — говорит Наталья Водянова.

Наталья Водянова и Антуан Арно

Наталья Водянова и Антуан Арно

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