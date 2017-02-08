Наталья Водянова раскрыла причины развода с Джастином Портманом

На днях Наталья Водянова, воспитывающая трех детей от первого брака с британским аристократом Джастином Портманом, впервые рассказала о причинах своего развода. Напомним, что пара объявила о расставании в 2011 году после 9 лет супружеской жизни. С чем это было связано, пресса не сообщала, а что до самих Портмана и Водяновой, они от комментариев тогда отказывались.

Четыре года спустя, в 2015-м, экс-супруг топ-модели неожиданно вернулся к этой теме. На странице в Facebook Джастин Портман признался, что, будучи рядом с Водяновой, ощущал свою неуместность в мире гламура и, более того, допускал, что жене рядом с ним неловко. Проблемы в отношениях, по словам артистократа, он решал с помощью алкоголя. Теперь же о причинах тогдашнего развода заговорила и сама Наталья. Как оказалось, брак развалился из-за недостаточной вовлеченности Портмана в заботу о детях. «Я очень практичная мать, а Джастин совсем непрактичный отец. Он очень любит детей и при этом не из тех, кто не забудет искупать или убедится, что все пошли погулять. В итоге мне приходилось все делать одной, без его участия. И такая ситуация сильно нас разъединила, потому что воспитание и уход за детьми — это то прекрасное, что нужно переживать и делать совместно», — сказала Водянова.