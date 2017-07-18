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    18 июля 2017

    Наталья Водянова показала подросшую дочь

    Супермодель поделилась коротким видео с 11-летней Невой

    Наталья Водянова редко публикует в своем Instagram фото детей, сыновей Лукаса, Виктора, Максима, Романа и дочери Невы. Вчера супермодель поделилась с подписчиками в Instagram «бумерангом» с 11-летней дочкой.

    В коротком ролике Наталья и Нева танцуют на побережье. При этом мама и дочь одеты в одинаковые черные купальники с изображением кошачьей мордочки. Подписчики модели отметили, что 11-летняя Нева с возрастом становится все больше похожей на Наталью.


    Напомним, что троих старших детей Наталья Водянова родила в браке с Джастином Портманом. Отцом младших сыновей Водяновой является ее жених Антуан Арно.

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