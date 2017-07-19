Наталья Водянова отдыхает с семьей в Европе

Недавно Наталья Водянова и Антуан Арно отметили шестую годовщину отношений. Серьезная дата стала поводом, чтобы устроить семейные каникулы в Европе. Вместе с любимым мужем и 5 детьми модель сначала отправилась на шопинг в Италию, а оттуда семейство переместилось на яхту в Сен-Тропе.

Фотографии с отдыха регулярно появляются в ленте Натальи. Звезда впервые за долгое время показала подросших сыновей Виктора, Романа и дочь Неву. Это большая редкость, учитывая, что модель всегда предпочитала не вызывать лишний интерес общественности к своим детям.

Напомним, что троих старших детей 35-летняя супермодель родила в браке с Джастином Портманом. Отцом младших сыновей Натальи Водяновой является ее 40-летний наследник империи LVMH Антуан Арно.