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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    19 июля 2017

    Наталья Водянова отдыхает с семьей в Европе

    Модель отложила все дела, чтобы отправиться в путешествие с любимым мужчиной и детьми

    Недавно Наталья Водянова и Антуан Арно отметили шестую годовщину отношений. Серьезная дата стала поводом, чтобы устроить семейные каникулы в Европе. Вместе с любимым мужем и 5 детьми модель сначала отправилась на шопинг в Италию, а оттуда семейство переместилось на яхту в Сен-Тропе.

    Фотографии с отдыха регулярно появляются в ленте Натальи. Звезда впервые за долгое время показала подросших сыновей Виктора, Романа и дочь Неву. Это большая редкость, учитывая, что модель всегда предпочитала не вызывать лишний интерес общественности к своим детям.

    Напомним, что троих старших детей 35-летняя супермодель родила в браке с Джастином Портманом. Отцом младших сыновей Натальи Водяновой является ее 40-летний наследник империи LVMH Антуан Арно.

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