Наталья Водянова и Антуан Арно отдыхают в Италии

Полная версия
Как влюбленные отмечают шестую годовщину отношений?
Недавно Наталья Водянова и Антуан Арно отпраздновали шесть лет вместе. В честь праздника супермодель сделала своему возлюбленному необычный подарок — игру в гольф в Сент-Эндрюсе. В планах у пары был также романтический отпуск, но его пришлось отложить до окончания Недели Высокой моды в Париже, в которой участвовала Наталья. Теперь, когда череда показов подошла к концу, одна из самых красивых звездных пар направилась в Италию.
Летними снимками из путешествия Наталья Водянова делится на своей странице в Instagram. В кадре модель позирует одна, Антуан же выступал лишь автором фотографий модели.
Напомним, у Натальи Водяновой и Антуана Арно есть двое сыновей, Максим и Роман. Также модель и бизнесмен вместе воспитывают троих детей модели от первого брака — сыновей Лукаса и Виктора и дочь Неву.
Наталья Водянова и Антуан Арно