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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    10 июля 2017

    Наталья Водянова и Антуан Арно отдыхают в Италии

    Как влюбленные отмечают шестую годовщину отношений?

    Недавно Наталья Водянова и Антуан Арно отпраздновали шесть лет вместе. В честь праздника супермодель сделала своему возлюбленному необычный подарок — игру в гольф в Сент-Эндрюсе. В планах у пары был также романтический отпуск, но его пришлось отложить до окончания Недели Высокой моды в Париже, в которой участвовала Наталья. Теперь, когда череда показов подошла к концу, одна из самых красивых звездных пар направилась в Италию.

    Летними снимками из путешествия Наталья Водянова делится на своей странице в Instagram. В кадре модель позирует одна, Антуан же выступал лишь автором фотографий модели.


    Напомним, у Натальи Водяновой и Антуана Арно есть двое сыновей, Максим и Роман. Также модель и бизнесмен вместе воспитывают троих детей модели от первого брака — сыновей Лукаса и Виктора и дочь Неву.

    Наталья Водянова и Антуан Арно

    Наталья Водянова и Антуан Арно

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