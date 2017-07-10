Наталья Водянова и Антуан Арно отдыхают в Италии

Недавно Наталья Водянова и Антуан Арно отпраздновали шесть лет вместе. В честь праздника супермодель сделала своему возлюбленному необычный подарок — игру в гольф в Сент-Эндрюсе. В планах у пары был также романтический отпуск, но его пришлось отложить до окончания Недели Высокой моды в Париже, в которой участвовала Наталья. Теперь, когда череда показов подошла к концу, одна из самых красивых звездных пар направилась в Италию.

Летними снимками из путешествия Наталья Водянова делится на своей странице в Instagram. В кадре модель позирует одна, Антуан же выступал лишь автором фотографий модели.