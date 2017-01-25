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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

25 января 2017

Наталья Подольская снова беременна?

Певица начала носить одежду свободного кроя

На днях в сети появилась информация о том, что Наталья Подольская скоро снова станет мамой. Такие предположения высказывают поклонники певицы, изучив ее наряды на последних фотографиях в Instagram: на них певица, обычно не скрывающая свою фигуру, одета в одежду свободного кроя. Перемены в стиле начались в конце прошлого года — именно тогда в Instagram Натальи появился снимок, где артистка позировала в майке. С тех пор фотографии, которые публикует в своем блоге Подольская, либо демонстрируют певицу так, что не видно фигуры, либо в нарядах, прячущих живот. Интерес подогрели совсем свежие снимки, сделанные в Альпах (где сейчас певица отдыхает с мужем Владимиром Пресняковым-младшим и сыном Артемием). Верхняя одежда, судя по Instagram, теперь на Подольской немного топорщится, чего прежде — с учетом ее стройности — и быть не могло. Сама Наталья никак не комментирует эти домыслы, что еще больше интригует поклонников. Кстати, подписчики ее аккаунта, обсуждая эту тему, уточняют, что о первой беременности певицы было объявлено как раз на одном из зимних курортов два года назад.

24-летняя Наталья Подольская и Владимир Пресняков, которому в марте исполнится 49 лет, женаты с июня 2010 года. Знакомство будущей звездной пары произошло пятью годами раньше, в 2005-м, на съемках телепрограммы «Большие гонки». В начале 2015-го появилась информации о том, что семья ждет первенца. А 5 июня 2015 года, в пятую годовщину свадьбы Подольской и Преснякова, на свет появился их сын, которого назвали Артемием.

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