Наталья Подольская снова беременна?

На днях в сети появилась информация о том, что Наталья Подольская скоро снова станет мамой. Такие предположения высказывают поклонники певицы, изучив ее наряды на последних фотографиях в Instagram: на них певица, обычно не скрывающая свою фигуру, одета в одежду свободного кроя. Перемены в стиле начались в конце прошлого года — именно тогда в Instagram Натальи появился снимок, где артистка позировала в майке. С тех пор фотографии, которые публикует в своем блоге Подольская, либо демонстрируют певицу так, что не видно фигуры, либо в нарядах, прячущих живот. Интерес подогрели совсем свежие снимки, сделанные в Альпах (где сейчас певица отдыхает с мужем Владимиром Пресняковым-младшим и сыном Артемием). Верхняя одежда, судя по Instagram, теперь на Подольской немного топорщится, чего прежде — с учетом ее стройности — и быть не могло. Сама Наталья никак не комментирует эти домыслы, что еще больше интригует поклонников. Кстати, подписчики ее аккаунта, обсуждая эту тему, уточняют, что о первой беременности певицы было объявлено как раз на одном из зимних курортов два года назад.