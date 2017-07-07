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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    07 июля 2017

    Наталья Подольская прокомментировала слухи о беременности

    Певица сообщила, что мечтает еще об одном ребенке

    Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший стали родителями два года назад, однако вновь дают поводы для слухов об очередной беременности. Несколько дней назад певица разместила в своем аккаунте в Instagram фото, которое заставило поклонников предположить ее интересное положение. Чтобы внести ясность, Наталья обратилась к подписчикам с комментарием по этой волнующей теме.

    «Дорогие мои! Вы, конечно, готовы углядеть живот даже там, где нет. Я не беременна, хотя, конечно, мечтаю об этом. А пока нам безумно хорошо втроем», — написала певица.

    Подольская и Пресняков вместе уже 12 лет, первенец пары Артемий появился на свет в июне 2015 года. В одном из интервью Наталья, сразу после рождения сына, призналась, что на пути к родительству им пришлось столкнуться с трудностями.

    «Мы несколько лет безуспешно пытались стать родителями», — сказала артистка, добавив, что «слез было пролито ох как много».

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