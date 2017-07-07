Наталья Подольская прокомментировала слухи о беременности

Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший стали родителями два года назад, однако вновь дают поводы для слухов об очередной беременности. Несколько дней назад певица разместила в своем аккаунте в Instagram фото, которое заставило поклонников предположить ее интересное положение. Чтобы внести ясность, Наталья обратилась к подписчикам с комментарием по этой волнующей теме.

«Дорогие мои! Вы, конечно, готовы углядеть живот даже там, где нет. Я не беременна, хотя, конечно, мечтаю об этом. А пока нам безумно хорошо втроем», — написала певица.

Подольская и Пресняков вместе уже 12 лет, первенец пары Артемий появился на свет в июне 2015 года. В одном из интервью Наталья, сразу после рождения сына, призналась, что на пути к родительству им пришлось столкнуться с трудностями.

«Мы несколько лет безуспешно пытались стать родителями», — сказала артистка, добавив, что «слез было пролито ох как много».