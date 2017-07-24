Натали Портман переезжает с семьей в новый роскошный дом

В конце февраля этого года Натали Портман стала мамой во второй раз: у голливудской актрисы и ее мужа, профессионального танцовщика Бенджамина Мильпье, родилась дочь Амалия. Пополнение заставило супругов задуматься о приобретении более просторного жилья.

Недавно они присмотрели роскошный особняк в калифорнийской Санта-Барбаре, который сразу же решили купить. В просторном доме есть пять спален, огромный бассейн и шикарный вид на побережье Тихого океана. Покупка обошлась в 7 миллионов долларов. Последние восемь лет семья жила в небольшом доме в пригороде Лос-Анджелеса.

Напомним, Натали и Бенджамин познакомились на съемках фильма «Черный лебедь», где актриса играла одну из главных ролей. В декабре 2010 года они объявили о помолвке. Тогда же стало известно о том, что пара ждет первенца. Их сын Алеф родился в июне 2011 года. Спустя два месяца после его появления на свет влюбленные поженились. А 22 февраля этого года Натали родила дочь Амалию.