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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

20 января 2017

Наоми Кэмпбелл опубликовала интригующее фото с Кейт Мосс

Модель поделилась снимком с лучшей подругой

На днях одна из самых известных моделей современности Кейт Мосс отметила свой 43-ий день рождения. По традиции вечеринка в честь знаменитости проходила в Лондоне, а в числе приглашенных, конечно же, оказалась давняя подруга Кейт, бывшая возлюбленная Владислава Доронина Наоми Кэмпбелл, которая спустя три дня после мероприятия опубликовала в Instagram совместное селфи с Мосс. На нем обе модели позируют в солнцезащитных очках, что сразу же натолкнуло поклонников на мысль о том, что таким образом девушки скрывают последствия бурного праздника.

К слову, сама вечеринка прошла в известном китайском ресторане China Tang в лондонском отеле Dorchester. Помимо коллег Кейт Мосс по модной индустрии, в числе которых были замечены дизайнер Сэйди Фрост и герцогиня Йоркская Сара Фергюсон, на ужине также присутствовал возлюбленный британки Николай фон Бисмарк.

Напомним, пара встречается уже больше полутора лет, несмотря на то, что Кейт старше своего избранника на 13 лет.


Николай фон Бисмарк и Кейт Мосс

Николай фон Бисмарк и Кейт Мосс

ФОТОGetty Images

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