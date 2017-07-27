На любой вкус: 11 красивых, молодых и успешных холостяков Москвы

Неправда, что в Москве не осталось достойных мужчин — может, им просто редко попадаются достойные женщины? Все-таки, каким бы желанным ни было место в первом ряду московской тусовки, там непросто встретить человека, который соответствовал бы всем вашим требованиям. Возможно, именно поэтому 11 мужчин из нашего списка до сих пор пропагандируют холостяцкую жизнь. ELLE выбрал самых успешных и обаятельных холостяков столицы, добиться внимания которых мечтает каждая девушка.

Александр Молочников

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Впервые о нем заговорили всерьез два года назад: тогда выпускник ГИТИСа — кроме того, что снялся в «Холодном фронте» вместе с Дарьей Чарушей и Светланой Устиновой — поставил свой первый спектакль на сцене МХТ им. Чехова. «Бунтарей» 23-летнего Молочникова хвалили все: от прежних педагогов до Ксении Собчак и Федора Бондарчука, называя его «юным гением». А спустя год весь свет российского кинематографа — включая Бондарчука, Паулину Андрееву, Сергея Безрукова, Ксению Раппопорт, Виктория Исакову — снялся в дебютной режиссерской картине Саши «Мифы», которая вот-вот выйдет на большие экраны. Похоже, его талант и сногсшибательное обаяние действует не только на юных впечатлительных барышень, которые, кстати, могут встретить Сашу поздним утром на веранде «32.05», что в Эрмитаже: там он сочиняет новые сценарии.

Аркадий Абрамович

23-летний сын российского миллиардера Романа Абрамовича, кажется, до сих пор не нашел даму сердца, при этом Аркадий хорошо сложен, скромен и харизматичен, да еще и владеет инвестиционным фондом «Сигма». Правда, в самых популярных местах Москвы его встретить не так уж просто — Абрамович-младший давно покончил с тусовками и предпочитает проводить выходные в Сколково или на Рублевке в кругу семьи и близких друзей. Но если задаться целью отыскать молодого холостяка, он точно это оценит.

Денис Симачев

Владелец самого модного бара в городе несколько лет назад развелся с женой, и хотя Денис предпочитает не обсуждать личную жизнь, о его многочисленных романах ходят легенды. Но попытать счастье стоит, пусть и соперничать с модными знаменитыми почитательницами бара будет непросто. На работу Денис ходит не по расписанию, параллельно занимаясь продвижением своего бренда одежды и аксессуаров и путешествиями, но после обеда в будни и по выходным его точно можно поймать в одной из кабинок на втором этаже. Стоит только ошибиться столом — и знакомство с Денисом вам обеспечено.

Алексей Киселев

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Креативный директор кинокомпании «Небо», менеджер спецпроектов в Aizel, владелец ресторанов Didi и Patara, самый главный «светский лев» столицы все еще одинок. Около двух лет назад он развелся с Идой Лоло, которая теперь замужем за Владимиром Кехманом, и все еще в поисках «той самой» — отвязной, но женственной. Кроме вышеперечисленных ресторанов Алексея можно встретить в «Симачеве» — туда он приходит, как на работу. Так что если вдруг вы увидите мужчину, танцующего на стуле рядом со стойкой диджея на втором этаже, — бинго, это Киселев! Но помните: прежде чем познакомиться с Кисой-старшим, фейс-контроль придется пройти у Кисы-младшего — это абсолютно очаровательный 16-летний парень Джордж, которого обожают все девушки тусовки.

Никита Новиков

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В прошлом году вся Москва обсуждала расставание одной из самых красивых юных светских пар: сына ресторатора Аркадия Новикова Никиты и дочери российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеси. С тех пор в личной жизни 20-летнего завидного жениха Новикова-младшего происходит настоящая Санта-Барбара. Говорят, сначала он встречался с моделью Марией Морозовой, затем с дочерью миллиардера Зияда Манасира Дианой, а после — с танцовщицей Дарьей Нелиной. С юным сердцеедом можно познакомиться в соцсетях — пообщаться с симпатичной девушкой он всегда рад — или в одном из ресторанов отца.

Марк Щедрин

Самый популярный диджей Москвы — так называют Марка Щедрина, который каждые выходные заставляет людей сотрясать танцполы всех модных вечеринок. Живет этот скромный парень прямо рядом с «Симачевым». Так что днем его можно встретить в баре за обедом, а вечером — за пультом, где Марк заставит вас раствориться в музыке, его обаятельной улыбке и грустном загадочном взгляде, из-за которого коленки подкашиваются и без арбузных шотов.

Павел Табаков

Вот уже несколько месяцев все обсуждают расставание 20-летнего сына заслуженного актера и режиссера Олега Табакова и 24-летней актрисы Маруси Фоминой, в прошлом «самой модной пары Москвы». И хотя сами молодые люди до сих пор не подтвердили эту информацию, похоже, сердце юного Паши действительно свободно. Несмотря на то, что актерская биография Табакова-младшего стала следствием того, что он принадлежит к легендарной творческой династии, ему удалось убедить скептиков в своем таланте. Встретить Пашу можно рядом с «табакеркой», на Патриарших прудах или в небезызвестном баре в Столешниковом переулке.

Михаил Ганнушкин

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Карьера одного из участников нашумевшего любовного треугольника «Пискунов-Малыгина-Ганнушкин» пошла в гору после того, как романтическая эпопея поутихла (хотя мы бы не были так уверены). Сначала Миша стал арт-директором ЦУМа, а затем перешел в Zasport. Чаще всего его можно встретить в «Энтузиасте», а сейчас он нередко заглядывает на диджей-сеты бывшей возлюбленной в Lа Boule — где крепко обнимается с тем самым Егором Пискуновым (в принадлежности к холостяцкой жизни которого мы сомневаемся, поэтому он не попал в этот список). Так что если вы готовы окунуться в эту загадочную компанию — добро пожаловать.

Егор Корешков

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Вот уже год звезда фильмов «Горько» и «Без границ» считается самым завидным холостяком российского кинематографа. 31-летний Корешков встречался с диджеем и it-girl Натальей Туровниковой, однако роман закончился по неизвестным причинам, и сейчас бывшие возлюбленные друг друга избегают. Зато красавца Егора легко можно встретить на кинопремьерах, рядом с баром «Киану» на Патриках или все в том же «Симачеве», как правило, в компании вышеупомянутого Кисы.

Георгий Чемянов

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Один из самых успешных пластических хирургов Москвы ведет очень активную светскую жизнь — Instagram Георгия Чемянова является миксом леденящих кровь лайф-репортажей из операционной и веселых вечеринок с участием звезд. Попасть к пластическому хирургу, который делает красивыми главных it-girl Москвы, сложно, но можно — записывайтесь на прием заранее, поскольку график сформирован на полгода вперед. И не смущайтесь того, что это окажется молодой и красивый мужчина — в первую очередь, Чемянов профессионал, и этика для него превыше всего. К слову, звездный хирург не раз выступал в качестве нашего колумниста, и можем констатировать, что это мужчина невероятной харизмы.

Александр Олейников

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