Британские СМИ умиляются сходству принца Георга с родственниками

Весь мир без ума от этого малыша - даже самые заядлые циники и скептики не могут не признать, что очаровательный и непосредственный первенец принца Уильяма и Кейт Миддлтон настоящая звезда. Мало того, что он королевских кровей, ко всему прочему малыш обладает невероятным обаянием, он фотогеничен и всегда улыбчив, даже когда суровый этикет требует от него послушания.

Американские СМИ, в очередной раз изучая фото самого популярного мальчика в мире, отметили, что местами он очень похож на отца - особенно когда задумчив. Также, следуя правилам монаршей преемственности, наряды малыша Георга дизайнеры создают точь-в-точь как для его отца в детстве.

В моменты, когда Георг более непосредственный, отчетливо проглядываются черты Кейт Мидллтон.