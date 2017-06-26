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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

26 июня 2017

Британские СМИ умиляются сходству принца Георга с родственниками

Мама или папа - сходство с кем из звездной семьи более очевидно?

Весь мир без ума от этого малыша - даже самые заядлые циники и скептики не могут не признать, что очаровательный и непосредственный первенец принца Уильяма и Кейт Миддлтон настоящая звезда. Мало того, что он королевских кровей, ко всему прочему малыш обладает невероятным обаянием, он фотогеничен и всегда улыбчив, даже когда суровый этикет требует от него послушания.

Принц Георг и принц Уильям

Принц Георг и принц Уильям

Принц Георг и Кейт Миддлтон

Принц Георг и Кейт Миддлтон

Американские СМИ, в очередной раз изучая фото самого популярного мальчика в мире, отметили, что местами он очень похож на отца - особенно когда задумчив. Также, следуя правилам монаршей преемственности, наряды малыша Георга дизайнеры создают точь-в-точь как для его отца в детстве.

В моменты, когда Георг более непосредственный, отчетливо проглядываются черты Кейт Мидллтон.

Принц Уильям в детстве и принц Георг

Принц Уильям в детстве и принц Георг

Принц Уильям в детстве и принц Георг

Принц Уильям в детстве и принц Георг

Кейт Миддлтон в детстве и принц Георг

Кейт Миддлтон в детстве и принц Георг

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