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Звезды

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10 февраля 2017

«На 50 оттенков темнее»: звезды на премьере в Лондоне

Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Рита Ора и другие

Актерский состав эротической драмы «На пятьдесят оттенков темнее» всю неделю колесит по планете с премьерой. Наконец настал черед и родной для Джейми Дорнана Британии — тут компанию ирландцу составила не только партнерша по фильму Дакота Джонсон, но и законная супруга Амелия Уорнер. Впрочем, на красной дорожке актер не обделил вниманием обеих дам. Не испортила настроение собравшихся у кинотеатра Odeon Leicester Square даже лондонская непогода.

В российский прокат картина вышла вчера, так что отечественная публика уже успела вынести свой вердикт сиквелу «50 оттенков серого». Напомним, что вторая часть экранизации книги Эрики Джеймс повествует о новом этапе отношений героев Дакоты Джонсон и Джейми Дорнана. По сюжету Кристиан Грей отчаянно пытается вернуть возлюбленную, но этому всячески препятствуют третьи лица, новые поклонники Анастейши и бывшие пассии Грея — словом, водоворот страстей нешуточный.

Дакота Джонсон и Джейми Дорнан

Дакота Джонсон в Alexander McQueen и Джейми Дорнан

Джейми Дорнан и Дакота Джонсон/ Джейми Дорнан с супругой Амелией Уорнер

Джейми Дорнан и Дакота Джонсон/ Джейми Дорнан с супругой Амелией Уорнер

Дакота Джонсон и Джейми Дорнан
Дакота Джонсон и Джейми Дорнан
Рита Ора

Рита Ора в Miu Miu

Дакота Джонсон и Джейми ДорнанФОТОGetty Images

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Звезды на премьере «На 50 оттенков темнее» в Голливуде

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