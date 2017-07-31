Молодо-зелено: как выглядели звезды в юности?

Полная версия
Подборка фото красивейших женщин планеты на заре карьеры
В этих юных девушках не всегда можно узнать звезд, покоривших миллионы: наивный взгляд, неловкие позы, припухлость щек и абсолютное очарование юности.
Впрочем, некоторые из них почти не изменились, тогда как другие кардинально поменяли имидж.
Самые красивые девушки планеты за последние 100 лет на заре своей карьеры — молодые, прекрасные, юные, неопытные — в самом начале большого пути.
Кэмерон Диас
Кейт Мосс
Шарлиз Терон
Деми Мур
Грейс Келли
Летиция Каста
Катрин Денев
Мэрилин Монро
Моника Беллуччи
Мадонна
Николь Кидман
Брижит Бардо
Ким Бейсингер
Уитни Хьюстон
Вайнона Райдер
Жаклин Кеннеди
Робин Райт
Шэрон Стоун
Анджелина Джоли
Мэрайя Кэри
Одри Хепберн
Ванесса Паради
Пенелопа Крус
Синди Кроуфорд и Клаудиа Шиффер
Брук Шилдс
Софи Лорен
Мелания Трамп
Дженнифер Лопес
Софи Марсо
Сальма Хайек
Изабель Аджани