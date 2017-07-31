Молодо-зелено: как выглядели звезды в юности?

В этих юных девушках не всегда можно узнать звезд, покоривших миллионы: наивный взгляд, неловкие позы, припухлость щек и абсолютное очарование юности.

Впрочем, некоторые из них почти не изменились, тогда как другие кардинально поменяли имидж.

Самые красивые девушки планеты за последние 100 лет на заре своей карьеры — молодые, прекрасные, юные, неопытные — в самом начале большого пути.