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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    31 июля 2017Сергеева Алина

    Молодо-зелено: как выглядели звезды в юности?

    Подборка фото красивейших женщин планеты на заре карьеры

    В этих юных девушках не всегда можно узнать звезд, покоривших миллионы: наивный взгляд, неловкие позы, припухлость щек и абсолютное очарование юности.

    Впрочем, некоторые из них почти не изменились, тогда как другие кардинально поменяли имидж.

    Самые красивые девушки планеты за последние 100 лет на заре своей карьеры — молодые, прекрасные, юные, неопытные — в самом начале большого пути.

    Кэмерон Диас в молодости

    Кэмерон Диас

    Кейт Мосс в молодости

    Кейт Мосс

    Шарлиз Терон в молодости

    Шарлиз Терон

    Деми Мур в молодости

    Деми Мур

    Грейс Келли в молодости

    Грейс Келли

    Летиция Каста в молодости

    Летиция Каста

    Катрин Денев в молодости

    Катрин Денев

    Мэрилин Монро в молодости

    Мэрилин Монро

    Моника Беллуччи в молодости

    Моника Беллуччи

    Мадонна в молодости

    Мадонна

    Николь Кидман в молодости

    Николь Кидман

    Брижит Бардо в молодости

    Брижит Бардо

    Ким Бейсингер в молодости

    Ким Бейсингер

    Уитни Хьюстон в молодости

    Уитни Хьюстон

    Вайнона Райдер в молодости

    Вайнона Райдер

    Жаклин Кеннеди в молодости

    Жаклин Кеннеди

    Робин Райт в молодости

    Робин Райт

    Шэрон Стоун в молодости

    Шэрон Стоун

    Анджелина Джоли в молодости

    Анджелина Джоли

    Мэрайя Кэри в молодости

    Мэрайя Кэри

    Одри Хепберн в молодости

    Одри Хепберн

    Ванесса Паради в молодости

    Ванесса Паради

    Пенелопа Крус в молодости

    Пенелопа Крус

    Синди Кроуфорд и Клаудиа Шиффер в молодости

    Синди Кроуфорд и Клаудиа Шиффер

    Брук Шилдс в молодости

    Брук Шилдс

    Софи Лорен в молодости

    Софи Лорен

    Мелания Трамп в молодости

    Мелания Трамп

    Дженнифер Лопес в молодости

    Дженнифер Лопес

    Софи Марсо в молодости

    Софи Марсо

    Сальма Хайек в молодости

    Сальма Хайек

    Изабель Аджани в молодости

    Изабель Аджани

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