Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    07 июля 2017

    Молодая возлюбленная Марка Энтони рассказала об их отношениях

    29-летняя модель подтвердила роман с певцом

    Пока весь мир следил за развитием романа Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса, ее бывший муж Марк Энтони в тайне встречался с итальянской моделью Раффаэллой Модуньо. Впервые их заметили вместе в начале мая этого года, а уже в конце месяца певец впервые опубликовал в своем Instagram романтичный снимок с моделью. И хотя пара долгое время никак не комментировала отношения в СМИ, на днях Раффаэлла все же приоткрыла завесу тайны. В интервью итальянскому журналу она подтвердила: «Да, мы пара. Наши отношения начались совсем недавно, поэтому мы только узнаем друг друга».

    Оказалось, что Раффаэлла и Марк познакомились на одном из концертов певца — долгое время они просто общались и проводили время в общей компании, а затем между ними пробежала искра.

    В Италии Модуньо — очень востребованная модель и актриса, девушка снимается для таких брендов, как Roberto Coin, Dolce & Gabbana и Prada, а также участвует в показах.

    Напомним, Марк Энтони женился на Дженнифер Лопес в 2004 году, а в 2007-м у них родились близнецы — Максимилиан и Эмма. Однако в 2014-м супруги подали на развод, оставшись в хороших отношениях.

    Дженнифер Лопес и Марк Энтони с детьми

    Дженнифер Лопес и Марк Энтони с детьми

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз