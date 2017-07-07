Молодая возлюбленная Марка Энтони рассказала об их отношениях

Пока весь мир следил за развитием романа Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса , ее бывший муж Марк Энтони в тайне встречался с итальянской моделью Раффаэллой Модуньо. Впервые их заметили вместе в начале мая этого года, а уже в конце месяца певец впервые опубликовал в своем Instagram романтичный снимок с моделью. И хотя пара долгое время никак не комментировала отношения в СМИ, на днях Раффаэлла все же приоткрыла завесу тайны. В интервью итальянскому журналу она подтвердила: «Да, мы пара. Наши отношения начались совсем недавно, поэтому мы только узнаем друг друга».

Оказалось, что Раффаэлла и Марк познакомились на одном из концертов певца — долгое время они просто общались и проводили время в общей компании, а затем между ними пробежала искра.

В Италии Модуньо — очень востребованная модель и актриса, девушка снимается для таких брендов, как Roberto Coin, Dolce & Gabbana и Prada, а также участвует в показах.