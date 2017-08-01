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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    01 августа 2017Горшкова Юлия

    Модные революции Ив Сен-Лорана

    В день рождения маэстро вспоминаем его главные инновации

    Модные революции Ив Сен-Лорана

    Каких только эпитетов не заслужил великий французский модельер Ив Сен-Лоран. Его называли маленьким принцем высокой моды, вундеркиндом haute couture, гением своего времени, модным революционером. Возглавив Дом Dior в возрасте 21 года и уже первой коллекцией показав всему миру, на что он способен, Сен-Лоран до конца жизни не снижал планку. Сегодня мы вспоминаем главные модные инновации Ив Сен-Лорана.

    Изобретение женского смокинга

    Модные революции Ив Сен-Лорана

    В 1962 году Ив Сен-Лоран произвел настоящую модную революцию, переосмыслив классический мужской костюм, придав ему сексуальности и, в результате, представив первый женский смокинг. Модные эксперты были шокированы, но самые смелые женщины своего времени с удовольствием приняли нововведение. Легенда гласит, что когда преданная поклонница YSL пришла в смокинге и брюках в ресторан при отеле The Plaza, ее не пустили в заведение из-за несоблюдения дресс-кода – тогда находчивая модная бунтарка сняла брюки и гордо прошла к свободному столику.

    Создание стиля сафари

    Отправной точкой возникновения стиля сафари стала коллекция Ив Сен-Лорана, созданная в 1966 году и посвященная Африке. Модельер, родившийся в Алжире, пробыл на фронте в родной стране всего 20 дней, но этот бесценный опыт послужил вдохновением для создания моделей природных расцветок с элементами военной формы – в разгар войны это было настоящим вызовом чопорному французскому обществу. Уже через несколько месяцев женщины по всему миру с удовольствием носили куртки с накладными карманами, широкие ремни и платья на шнуровке.

    Модные революции Ив Сен-Лорана

    Выпуск коллекции Ligne Trapeze

    Ив Сен-Лоран был одним из первых модельеров, которые стояли у истоков синергии моды и искусства – он работал в союзе с современными художниками и вдохновлялся знаменитыми арт-произведениями своего времени. Первым опытом такого рода стала коллекция «Трапеции» (Ligne Trapeze), в которой дизайнер представил платье А-силуэта графичной расцветки, отсылающей к работам Пита Мондриана. И силуэт, и манера использовать платье в качестве холста стали определяющими чертами стиля 1960-х годов.

    Приглашение на показы чернокожих моделей

    Еще одним нарушением общепринятых модных правил стало то, что Ив Сен-Лоран был первым, кто пригласил на подиум чернокожих моделей. Во время дефиле перед зрителями появилась светлокожая модель в черном брючном костюме и мулатка в полупрозрачной блузке. На нападки прессы и общественности модельер отвечал встречными обвинениями в отсутствии толерантности и расизме. Кстати, подиумный дебют Наоми Кэмпбелл тоже состоялся благодаря Ив Сен-Лорану.

    Модные революции Ив Сен-Лорана

    Самые известные цитаты Ив Сен-Лорана

    Я жалею, что не я изобрел голубые джинсы.


    Любовь - лучшая косметика. Но косметику купить куда легче.


    Для того, чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черный свитер, черную юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит.


    С годами я понял, что самое главное в платье - это женщина, которая его надевает


    Если тело женщины ухожено, всегда найдется тот, кто купит ей норковую шубу.


    Никогда не путайте элегантность со снобизмом.


    Дизайнер, который не является кутюрье и не постиг тайн физического создания своих моделей, — как скульптор, который отдает свои рисунки другому человеку для воплощения.


    Мне физически больно видеть женщину, которая своими руками превратила себя в жертву моды и выглядит смешно и нелепо.


    Однажды по радио объявили, что я умер. Ко мне бросились толпы журналистов - пришлось говорить, что это все ложь: вот он я, жив и почти здоров. Но они почему-то совершенно не хотели мне верить, хотя видели меня собственными глазами.


    Я был бы счастлив в раю лишь при условии, что ангелы одеты со вкусом и носят свои нимбы с изящным наклоном.


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