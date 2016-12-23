Моделью года впервые признана Белла Хадид

Уходящий 2016 год для американской топ-модели Беллы Хадид был плодотворным. 20-летняя девушка стала лицом Dior, дебютировала на шоу Victoria's Secret, заключила контракты с Nike и Calvin Klein, десятки раз вышла на подиум, украсила собой множество глянцевых обложек и - под самый занавес — была заслуженно признана моделью года по версии влиятельного портала Models.com.

Конечно, в этом году у любимицы дизайнеров были не только взлеты, но и падения — причем, в буквальном смысле. В сентябре на показе Michael Kors манекенщица упала, не удержавшись на 15-сантиметровых шпильках. Сидящие рядом гости дефиле и не попытались помочь модели подняться, зато сняли на ее конфуз на камеры телефонов. Поддержать Беллу 250 профессионалов из мира моды сочли нужным только сейчас — почти единодушно проголосовав за ее кандидатуру на Models.com.

Приз «Модель года» по версии читателей получила подруга Хадид и сестра Ким Кардашьян — Кендалл Дженнер. Для нее 2016 год стал так же удачным. Чего стоит контракт с Estee Lauder, который она подписала в сентябре.

Выбор модели года среди мужчин оказался не столь предсказуем. Почетное звание неожиданно досталось 24-летнему австралийцу Джордану Баррету. Манекенщик в 2016 году принимал участие в кампаниях Tom Ford, Versace, Moschino и Balmain.