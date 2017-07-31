Москва, я люблю тебя! гид по столице
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    31 июля 2017

    Модель Victoria’s Secret Вита Сидоркина вышла замуж за итальянского миллионера

    Роскошная свадьба 23-летней россиянки и 43-летнего бизнесмена

    Еще одна звездная свадьба состоялась в минувшие выходные: 23-летняя модель Victoria’s Secret Вита Сидоркина и 43-летний владелец строительной компании Morabito Projects, миллионер Валерио Морабито поженились в итальянской коммуне Равелло.

    Подвенечный наряд-трансформер невесты создал мастер свадебной моды, ливанский дизайнер Зухаир Мурад. В церкви Сидоркина появилась в платье с пышной юбкой и шлейфом. На ужине в отеле Belmond Hotel Caruso Вита отстегнула тяжелую юбку, оставшись в длинном лаконичном платье из кружева.


    Свой первый танец новобрачные исполнили под песню Кэти Перри A Thousand Years. Поздравить молодоженов в Италию приехали не только их родственники, но и подруги и коллеги Сидоркиной.

    Напомним, что о своей помолвке Вита и Валерио объявили в начале этого года. По сведениям прессы, примерно в 2010 году у Морабито был короткий роман с Ириной Шейк, однако тогда российская супермодель предпочла итальянскому бизнесмену футболиста Криштиану Роналду.


    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз