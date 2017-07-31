Модель Victoria’s Secret Вита Сидоркина вышла замуж за итальянского миллионера

Подвенечный наряд-трансформер невесты создал мастер свадебной моды, ливанский дизайнер Зухаир Мурад. В церкви Сидоркина появилась в платье с пышной юбкой и шлейфом. На ужине в отеле Belmond Hotel Caruso Вита отстегнула тяжелую юбку, оставшись в длинном лаконичном платье из кружева.

Еще одна звездная свадьба состоялась в минувшие выходные: 23-летняя модель Victoria’s Secret Вита Сидоркина и 43-летний владелец строительной компании Morabito Projects, миллионер Валерио Морабито поженились в итальянской коммуне Равелло.

Свой первый танец новобрачные исполнили под песню Кэти Перри A Thousand Years. Поздравить молодоженов в Италию приехали не только их родственники, но и подруги и коллеги Сидоркиной.

Напомним, что о своей помолвке Вита и Валерио объявили в начале этого года. По сведениям прессы, примерно в 2010 году у Морабито был короткий роман с Ириной Шейк, однако тогда российская супермодель предпочла итальянскому бизнесмену футболиста Криштиану Роналду.