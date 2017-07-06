Беременная Бар Рафаэли опубликовала фото в бикини

Израильская модель продолжает радовать своих поклонников «беременными» фотографиями. В частности, Бар Рафаэли опубликовала в Instagram очередной снимок в бикини, оставив под ним забавную подпись: «Картофелина плавает в воде». Стоит заметить, что, несмотря на последние месяцы беременности, бывшая возлюбленная Леонардо Ди Каприо может похвастаться прекрасной физической формой: «Вы невероятная!», «Прекрасно выглядите», — отметили подписчики знаменитости. В общей сложности этот снимок собрал больше 50 тысяч лайков.