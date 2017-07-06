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    06 июля 2017

    Беременная Бар Рафаэли опубликовала фото в бикини

    Как выглядит «ангел» Victoria's Secret в ожидании второго ребенка?

    Израильская модель продолжает радовать своих поклонников «беременными» фотографиями. В частности, Бар Рафаэли опубликовала в Instagram очередной снимок в бикини, оставив под ним забавную подпись: «Картофелина плавает в воде». Стоит заметить, что, несмотря на последние месяцы беременности, бывшая возлюбленная Леонардо Ди Каприо может похвастаться прекрасной физической формой: «Вы невероятная!», «Прекрасно выглядите», — отметили подписчики знаменитости. В общей сложности этот снимок собрал больше 50 тысяч лайков.

    Стоит сказать, что, в отличие от большинства моделей, Бар не стесняется выкладывать свои фотографии в «интересном положении» и с удовольствием делится с подписчиками снимками из своей повседневной жизни.

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