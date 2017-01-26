Младший брат Джастина Бибера идет по его стопам

Пока Джастин Бибер пытается пережить новый роман своей экс-возлюбленной, младший брат исполнителя начинает наступать ему на пятки. В частности, вчера отец музыканта опубликовал в Instagram фотографию младшего сына, 7-летнего Джексона, который решил пойти по стопам старшего брата и серьезно занялся хоккеем. Стоит отметить, что некоторое время назад Джереми Бибер делился с подписчиками снимками маленького Джастина в хоккейной форме. По словам близких друзей семьи певца, «если бы Джастин не преуспел в музыке, то, скорее всего, он бы стал отличным профессиональным хоккеистом».