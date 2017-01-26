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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

26 января 2017

Младший брат Джастина Бибера идет по его стопам

Сможет ли Джексон Бибер повторить успех знаменитого родственника?

Пока Джастин Бибер пытается пережить новый роман своей экс-возлюбленной, младший брат исполнителя начинает наступать ему на пятки. В частности, вчера отец музыканта опубликовал в Instagram фотографию младшего сына, 7-летнего Джексона, который решил пойти по стопам старшего брата и серьезно занялся хоккеем. Стоит отметить, что некоторое время назад Джереми Бибер делился с подписчиками снимками маленького Джастина в хоккейной форме. По словам близких друзей семьи певца, «если бы Джастин не преуспел в музыке, то, скорее всего, он бы стал отличным профессиональным хоккеистом».

К слову, Джастин очень близок со своим младшим братом: «Люблю тебя больше всего на свете, Джексон», — написал исполнитель под одной из их совместных фотографий, опубликованных в сети.

Джексон и Джастин Бибер

Джексон и Джастин Бибер

ФОТОGetty Images

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