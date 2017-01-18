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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

18 января 2017Кулакова Мария

«Мисс Вселенная 2017»: кого назовут самой красивой девушкой планеты?

Красивейшие девушки мира дефилируют в купальниках

На филиппинском острове Себу сейчас очень горячо - именно сюда прилетели со всего мира главные красавицы, чтобы принять участие в конкурсе «Мисс Вселенная». Как обычно, перед финалом мероприятия, на котором будет объявлена самая красивая женщина мира, проходит генеральная репетиция шоу - дефиле в купальниках. Elle знакомит вас с самыми яркими образами и предлагает выбрать лучший.

Мисс Вселенная 2017

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Мисс Вселенная 2017

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