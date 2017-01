Мишу Бартон госпитализировали с нервным срывом

Актрису Мишу Бартон госпитализировали в психиатрическую больницу. Источники портала TMZ рассказали, что в четверг утром, 26 января, Бартон, одетая в рубашку и галстук, висела на заборе двора своего дома в Западном Голливуде и кричала что-то про конец света. Она также обвиняла свою мать в том, что она ведьма, и упоминала Зигги Стардаста — вымышленного персонажа Дэвида Боуи и главного героя его концептуального альбома The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars. По сюжету альбома за пять лет до того, как Земля будет окончательно уничтожена из-за глобального потепления и многочисленных катастроф, Зигги со своими друзьями с Марса создадут рок-группу, которая сможет спасти мир и просветить людей с помощью рок-н-ролла.