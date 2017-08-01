Мирослава Дума родила дочь

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Это третий ребенок Думы и бизнесмена Алексея Михеева
Несмотря на то, что Мирослава Дума редко выставляет свою личную жизнь напоказ, о ее очередной беременности слухи начали ходить еще зимой. В феврале пресса уже допускала такой поворот событий, обсуждая тот факт, что Дума все чаще и чаще стала выбирать объемные вещи. Далее к этой теме СМИ вернулись в апреле. Поводом для таких утверждений стало появление иконы стиля на гала-ужине Unicef. Темный наряд свободного фасона плохо скрывал интересное положение Думы. Наконец, в мае Мирослава Дума сообщила в своем блоге в Instagram, что ждет ребенка. «Датская принцесса Мэри между нами четверыми», — подписала Мирослава снимок, опубликованный 12 мая. На фото присутствовали она сама, принцесса и фэшн-директор New York Times Ева Круз. Пост вызвал бурный резонанс, собрав почти 250 комментариев — в основном, конечно, «поздравительного» характера.
И вот сегодня, спустя почти три месяца, Дума родила. В ее блоге появился трогательный черно-белый снимок руки, держащей детскую ручку.
«Держи меня крепко, обними меня и никогда не отпускай... Век девушек и женщин (как утверждает ООН) —идеальный момент для твоего появления на свет. Добро пожаловать, моя малышка!» — написала Мирослава.
Напомним, что у Мирославы Думы и ее мужа, бизнесмена Алексея Михеева, этот ребенок (имя которого пока неизвестно) уже третий — пара воспитывает шестилетнего сына Георгия и трехлетнюю дочь Анну.