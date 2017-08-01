Мирослава Дума родила дочь

Несмотря на то, что Мирослава Дума редко выставляет свою личную жизнь напоказ, о ее очередной беременности слухи начали ходить еще зимой. В феврале пресса уже допускала такой поворот событий, обсуждая тот факт, что Дума все чаще и чаще стала выбирать объемные вещи. Далее к этой теме СМИ вернулись в апреле. Поводом для таких утверждений стало появление иконы стиля на гала-ужине Unicef. Темный наряд свободного фасона плохо скрывал интересное положение Думы. Наконец, в мае Мирослава Дума сообщила в своем блоге в Instagram, что ждет ребенка. «Датская принцесса Мэри между нами четверыми», — подписала Мирослава снимок, опубликованный 12 мая. На фото присутствовали она сама, принцесса и фэшн-директор New York Times Ева Круз. Пост вызвал бурный резонанс, собрав почти 250 комментариев — в основном, конечно, «поздравительного» характера.