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26 июня 2017

Mini me: новое семейное видео Веры Брежневой

Дочери певицы становятся все больше похожи на маму

Каждая новая фотография Веры Брежневой и ее дочерей в Instagram поражает подписчиков певицы и актрисы: 16-летняя Соня и 7-летняя Сара становятся все больше похожи на свою маму. На днях старшая дочь Брежневой опубликовала у себя на странице мини-видео, где она, ее младшая сестра и мама танцуют в одинаковых голубых платьях.


Сама Вера Брежнева сейчас отдыхает в Майами. Недавно вся семья певицы ездила вместе в Италию — из традиционной поездки Вера публиковала семейные фото с сестрами Галиной, Анастасией и Викторией.

Напомним, что отцом старшей дочери Брежневой, Сони, является Виталий Войченко. Младшую, Сару, актриса родила в браке с украинским бизнесменом Михаилом Киперманом. С 2015 года Вера Брежнева замужем за композитором и музыкальным продюсером Константином Меладзе.

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