Мила Кунис стремительно худеет

В ноябре прошлого года Мила Кунис вновь стала мамой, родив сына Дмитрия. Четыре последующих месяца актриса не появлялась на публике, очевидно, полностью отдавшись домашним хлопотам. В марте Кунис впервые после беременности вышла в свет, посетив фестиваль CinemaCon-2017 в Лос-Анджелесе. И сразу обратила внимание переменами во внешности. Сильно набрав вес до рождения сына, Мила за несколько месяцев вернулась в «добеременную» форму, и даже более того, скинула дополнительно. В дальнейшем актриса попадала в объективы репортеров только «при полном параде», на светских мероприятиях и интервью, однако на днях папарацци запечатлели Кунис на улицах Лос-Анджелеса, во время прогулки с собакой. Снимки, тут же утекшие в сеть, дали повод публике для новых пересудов относительно веса Милы. Майка, надетая на ней, наглядно демонстрирует, что процесс похудания звезды продолжается. Если Кунис не остановится, она может превратиться в свою копию времен съемок в фильме «Черный лебедь». Тогда Мила по требованию режиссера Даррена Аронофски села на жесткую диету, потеряв 10 килограммов и доведя свой вес до 40 кг.