Мила Кунис сменила имидж

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Голливудская актриса решилась на перемены во внешности
Мила Кунис очень редко появляется на светских мероприятиях, а после рождения второго ребенка и вовсе пропала с радаров глянцевых фоторепортеров. Зато ее часто снимают на бейсбольных матчах в компании супруга Эштона Катчера и на прогулке с детьми. Актриса совершенно не переживает по поводу своего внешнего вида: она обожает фастфуд, от которого не собирается отказываться во имя подтянутой фигуры и очень редко экспериментирует со внешностью. Однако вчера папарацци заметили Милу на улицах Лос-Анджелеса в новом образе: звездная мама впервые за много лет решила подстричься. Шикарным длинным локонам актриса предпочла прямое удлиненное каре, которое ей очень идет.
Кстати, поклонники также заметили, что девушка заметно похудела: возможно, Кунис вернулась к работе и смена имиджа — лишь часть нового кинообраза, а может, ей просто захотелось перемен. Так что совсем скоро мы увидим Милу во всей красе на одном из светских приемов.
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