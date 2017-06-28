Мила Кунис сменила имидж

Мила Кунис очень редко появляется на светских мероприятиях, а после рождения второго ребенка и вовсе пропала с радаров глянцевых фоторепортеров. Зато ее часто снимают на бейсбольных матчах в компании супруга Эштона Катчера и на прогулке с детьми. Актриса совершенно не переживает по поводу своего внешнего вида: она обожает фастфуд, от которого не собирается отказываться во имя подтянутой фигуры и очень редко экспериментирует со внешностью. Однако вчера папарацци заметили Милу на улицах Лос-Анджелеса в новом образе: звездная мама впервые за много лет решила подстричься. Шикарным длинным локонам актриса предпочла прямое удлиненное каре, которое ей очень идет.