Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

28 июня 2017

Мила Кунис сменила имидж

Голливудская актриса решилась на перемены во внешности

Мила Кунис очень редко появляется на светских мероприятиях, а после рождения второго ребенка и вовсе пропала с радаров глянцевых фоторепортеров. Зато ее часто снимают на бейсбольных матчах в компании супруга Эштона Катчера и на прогулке с детьми. Актриса совершенно не переживает по поводу своего внешнего вида: она обожает фастфуд, от которого не собирается отказываться во имя подтянутой фигуры и очень редко экспериментирует со внешностью. Однако вчера папарацци заметили Милу на улицах Лос-Анджелеса в новом образе: звездная мама впервые за много лет решила подстричься. Шикарным длинным локонам актриса предпочла прямое удлиненное каре, которое ей очень идет.

Кстати, поклонники также заметили, что девушка заметно похудела: возможно, Кунис вернулась к работе и смена имиджа — лишь часть нового кинообраза, а может, ей просто захотелось перемен. Так что совсем скоро мы увидим Милу во всей красе на одном из светских приемов.

Материалы по темам

Эштон Катчер рассказал о первом поцелуе с Милой КунисЭштон Кутчер посвятил Миле Кунис эмоциональную речьМила Кунис: «Мы пока не готовы к третьему ребенку»

ELLE проекты

На скорую рукуКак сделать волосы чистыми и пышными за пару минут?
Еще один повод влюбитьсяРомантический конкурс, в котором каждый влюбленный-победитель
Подводим итоги:Новый ангел BLONDME!
Подписываемся под каждым!Конкурс на лучшего beauty-блогера
Это Канны, baby!Канны в объективе Samsung Galaxy S8

Читайте также

НовостиДеми Мур запрещает Эштону Катчеру видеться с детьми
НовостиМила Кунис стремительно худеет
НовостиЭштон Катчер рассказал о первом поцелуе с Милой Кунис
НовостиАктеры в образах исторических личностей

ELLE рекомендует

Практика25 коротких советов по питанию, чтобы похудеть без усилий
НовостиКто сейчас супермодель номер один?
Звезды30 самых красивых блондинок Голливуда
ТрендыУдлиненный боб: главный тренд сезона

Лучшее на Elle

Любовь и секс5 способов быть счастливыми в любви
ПрактикаМодные образы на каждый день
ПрактикаВаш выход: 20 самых красивых сумок на вечер
ЕдаЛучшие пиццерии Москвы
ЕдаМоре волнуется: 7 блюд с морепродуктами
ПрактикаУра, каникулы: три варианта летнего макияжа
ПрактикаГруппа «Мегаполис»: как защищаться от солнца в городе
ПрактикаСвои люди: новые русские бьюти-бренды
ПрактикаБазовый гардероб на лето 2017
НовостиНазваны звездные препараты, позволяющие сохранить молодость и здоровье
КиноФильмы, в которых девушки уходят в отрыв
ПутешествияВысший класс: как получить апгрейд мест в самолете
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

НовостиЭштон Катчер рассказал о первом поцелуе с Милой Кунис
НовостиЭштон Кутчер посвятил Миле Кунис эмоциональную речь
НовостиМила Кунис: «Мы пока не готовы к третьему ребенку»
НовостиДеми Мур запрещает Эштону Катчеру видеться с детьми
НовостиМила Кунис стремительно худеет
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз