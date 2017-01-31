Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Какой Брэд Питт вам подходит? тест ELLE
Прогноз на 2017 год от Александра Литвина
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

31 января 2017

Мэрайя Кэри впервые рассказала о романе с молодым танцором

Певица призналась, почему отменила свадьбу с миллиардером

На днях завершился 8-серийный документальный фильм о жизни Мэрайи Кэри, в котором исполнительница впервые откровенно рассказала о своей личной жизни. В частности, стало понятно, почему 46-летняя певица решила сбежать из-под венца и не выходить замуж за австралийского миллиардера Джеймса Пакера: «Джеймс заставил ее пройти через ад. Его люди не понимали, что Мэрайя имеет право на личную жизнь», — прокомментировал один из друзей знаменитости.

Мэрайя Кери и Джеймс Пакер

Мэрайя Кери и Джеймс Пакер

ФОТОGetty Images

Кроме того, Кэри рассказала, как начался ее роман с 33-летним танцором Брайаном Танакой. Оказалось, молодой человек задал певице прямой вопрос: «Действительно ли ты хочешь стать женой Пакера?». После этого Мэрайя впервые задумалась над этим серьезно: «Я не знала, что сказать. Может быть, люди не должны быть счастливы». На это заявление Брайан ответил: «Мне кажется, все должны быть счастливы. Ты заставляешь меня улыбаться». После чего последовало признание в любви.

Мэрайя Кери и Брайан Танака

Мэрайя Кери и Брайан Танака

ФОТОRex Features
Мэрайя Кери и Брайан Танака

Мэрайя Кери и Брайан Танака

К слову, в своем откровенном интервью Мэрайя также уделила внимание бывшему мужу Нику Кэннону, отцу ее близнецов: «У нас отличные отношения. Мы продолжаем поддерживать друг друга, несмотря ни на что. Я очень его люблю!» — призналась исполнительница.


Мэрайя Кери и Ник Кэннон

Мэрайя Кери и Ник Кэннон

Материалы по темам

Селена Гомес и The Weeknd продолжают путешествовать по ИталииИрина Шейк рассказала о свадьбе своей мечты

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Бьюти-советы знаменитостей8 секретов красоты от супермоделей
Вторая половинаЖены и подруги самых богатых мужчин в мире
Что с ними не так8 красавиц, которым не везет в любви

Читайте также

НовостиМеган Маркл рассказала, как ей удалось завоевать сердце принца Гарри
НовостиУ Мадонны и Дрейка был тайный роман
НовостиБрэд Питт избавился от вещей Анджелины Джоли
ЗвездыГлавные романы Моники Беллуччи

ELLE рекомендует

ПрактикаКто делает французскую моду сегодня
ПрактикаПрограмма минимум: базовый гардероб 2017 года
Практика4 самые красивые палетки теней этого сезона
ЗвездыНа высшем уровне: политики и их романы со звездами

Лучшее на Elle

ПсихологияДважды не извиняются: 10 малоизвестных правил хорошего тона
ПрактикаТонко подмечено: как выбрать украшения под свитер
КиноСкоро в кино: 10 премьер февраля
ЕдаПолезные свойства меда
ПрактикаПрограмма минимум: базовый гардероб 2017 года
КиноДорога к «Оскару»: фавориты и обиженные
Практика15 идеальных средств для ухода за кожей зимой
ЕдаКак приготовить спагетти?
ЗвездыСпелись: самые успешные кинопары Голливуда
Кино5 причин успеха фильма «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
ЕдаБлюда с самыми дорогими афродизиаками в Москве
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Мэрайя Кэри посвятила песню разрыву с Джеймсом Пакером

Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.