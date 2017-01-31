Мэрайя Кэри впервые рассказала о романе с молодым танцором

На днях завершился 8-серийный документальный фильм о жизни Мэрайи Кэри, в котором исполнительница впервые откровенно рассказала о своей личной жизни. В частности, стало понятно, почему 46-летняя певица решила сбежать из-под венца и не выходить замуж за австралийского миллиардера Джеймса Пакера: «Джеймс заставил ее пройти через ад. Его люди не понимали, что Мэрайя имеет право на личную жизнь», — прокомментировал один из друзей знаменитости.

Мэрайя Кери и Джеймс Пакер ФОТО Getty Images

Кроме того, Кэри рассказала, как начался ее роман с 33-летним танцором Брайаном Танакой. Оказалось, молодой человек задал певице прямой вопрос: «Действительно ли ты хочешь стать женой Пакера?». После этого Мэрайя впервые задумалась над этим серьезно: «Я не знала, что сказать. Может быть, люди не должны быть счастливы». На это заявление Брайан ответил: «Мне кажется, все должны быть счастливы. Ты заставляешь меня улыбаться». После чего последовало признание в любви.

Мэрайя Кери и Брайан Танака ФОТО Rex Features

Мэрайя Кери и Брайан Танака

К слову, в своем откровенном интервью Мэрайя также уделила внимание бывшему мужу Нику Кэннону, отцу ее близнецов: «У нас отличные отношения. Мы продолжаем поддерживать друг друга, несмотря ни на что. Я очень его люблю!» — призналась исполнительница.

