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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

02 января 2017

Мэрайя Кэри сорвала новогоднее выступление в Нью-Йорке

Во время шоу на Таймс-сквер певицу подвела фонограмма

Грандиозным конфузом обернулась новогодняя ночь для Мэрайи Кэри. Во время главного ежегодного новогоднего шоу в Нью-Йорке Dick Clark’s Rockin’ New Year’s Eve певицу подвела фонограмма. Кэри попала впросак на глазах миллионов зрителей у экранов и на Таймс-сквер: сначала звезда столкнулась с проблемой во время исполнения песни Emotions - Кэри просто опустила микрофон и перестала петь, объяснив зрителям, что плохо слышит музыку, а потом предложив им допеть композицию. На этом, к сожалению, происшествия на концерте не закончились. Когда зазвучал второй хит певицы We Belong Together Кэри также попыталась синхронизировать текст и музыку, но безуспешно: не попадая в ноты, звезда демонстративно сняла микрофон, в то время как на фонограмме ее голос продолжал звучать. «Похоже, лучше уже не будет», - подытожила свое выступление Мэрайя Кэри.

Мэрайя Кэри

Мэрайя Кэри

Позже представитель звезды прокомментировал провал на шоу журналу The Hollywood Reporter, сообщив, что из-за многочисленных гастролей Кэри и просто не успела подготовиться к новогоднему концерту. Организаторы шоу Dick Clark Productions были возмущены такой формулировкой и назвали ее оправдания абсурдными. Компания утверждает, что певице неоднократно предлагалось проверить звук, но Кэри отказалась. Теперь продюсеры Dick Clark Productions за произошедший скандал собираются подать на звезду в суд.

Мэрайя Кэри
Мэрайя Кэри ФОТОGetty Images

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