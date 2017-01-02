Мэрайя Кэри сорвала новогоднее выступление в Нью-Йорке

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Во время шоу на Таймс-сквер певицу подвела фонограмма
Грандиозным конфузом обернулась новогодняя ночь для Мэрайи Кэри. Во время главного ежегодного новогоднего шоу в Нью-Йорке Dick Clark’s Rockin’ New Year’s Eve певицу подвела фонограмма. Кэри попала впросак на глазах миллионов зрителей у экранов и на Таймс-сквер: сначала звезда столкнулась с проблемой во время исполнения песни Emotions - Кэри просто опустила микрофон и перестала петь, объяснив зрителям, что плохо слышит музыку, а потом предложив им допеть композицию. На этом, к сожалению, происшествия на концерте не закончились. Когда зазвучал второй хит певицы We Belong Together Кэри также попыталась синхронизировать текст и музыку, но безуспешно: не попадая в ноты, звезда демонстративно сняла микрофон, в то время как на фонограмме ее голос продолжал звучать. «Похоже, лучше уже не будет», - подытожила свое выступление Мэрайя Кэри.
Мэрайя Кэри
Позже представитель звезды прокомментировал провал на шоу журналу The Hollywood Reporter, сообщив, что из-за многочисленных гастролей Кэри и просто не успела подготовиться к новогоднему концерту. Организаторы шоу Dick Clark Productions были возмущены такой формулировкой и назвали ее оправдания абсурдными. Компания утверждает, что певице неоднократно предлагалось проверить звук, но Кэри отказалась. Теперь продюсеры Dick Clark Productions за произошедший скандал собираются подать на звезду в суд.
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