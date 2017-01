Мэрайя Кэри сорвала новогоднее выступление в Нью-Йорке

Грандиозным конфузом обернулась новогодняя ночь для Мэрайи Кэри. Во время главного ежегодного новогоднего шоу в Нью-Йорке Dick Clark’s Rockin’ New Year’s Eve певицу подвела фонограмма. Кэри попала впросак на глазах миллионов зрителей у экранов и на Таймс-сквер: сначала звезда столкнулась с проблемой во время исполнения песни Emotions - Кэри просто опустила микрофон и перестала петь, объяснив зрителям, что плохо слышит музыку, а потом предложив им допеть композицию. На этом, к сожалению, происшествия на концерте не закончились. Когда зазвучал второй хит певицы We Belong Together Кэри также попыталась синхронизировать текст и музыку, но безуспешно: не попадая в ноты, звезда демонстративно сняла микрофон, в то время как на фонограмме ее голос продолжал звучать. «Похоже, лучше уже не будет», - подытожила свое выступление Мэрайя Кэри.