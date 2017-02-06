Мэрайя Кэри сожгла свадебное платье стоимостью $250 000

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Певица представила новый клип о расставании с Джеймсом Пакером
Хотя после расставания с Джеймсом Пакером уже прошло достаточно большое время и Мэрайя Кэри успела даже завести новый роман с танцором Брайаном Танакой, воспоминания о миллиардере все еще не дают покоя звезде. Недавно она представила публике песню на композицию I Don’t, на создание которой ее вдохновила история не сложившихся отношений с Джеймсом Пакером. По словам певицы, она долго обдумывала произошедшее, и решила выразить свои эмоции через песню.
Новый клип, предположительно, снимался в особняке в Калабасасе, в котором некоторое время жила певица с Джеймсом Пакером. А в финале истории известная исполнительница сжигает белоснежное платье, которое покупала для свадьбы с миллиардером: по информации из разных источников, его цена равна 250 000 долларов. Что ж: эффектное завершение отношений!
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