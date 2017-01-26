Мэрайя Кэри расстается с бойфрендом?

Недавно танцор потребовал от исполнительницы ответа на вопрос: выйдет ли она замуж за Пакера? Добавив, что он хочет, чтобы Мэрайя была счастлива. Певица явно не знала, что на это сказать, заявив, что у нее «есть одна идея», которую она пока не понимает, как реализовать. С учетом всех перипетий последнего времени, сложно представить, что пришло в голову Кэри. Будем продолжать следить за этой историей!