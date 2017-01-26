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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

26 января 2017

Мэрайя Кэри расстается с бойфрендом?

Судя по всему, певица окончательно запуталась в своих отношениях

Настоящая жизнь известной поп-исполнительницы Мэрайи Кэри все меньше отличается от реалити-шоу. Еще в прошлом году она скандально рассталась с миллиардером Джеймсом Пакером – это событие долго обсуждалось в прессе, так как герои романтической истории постоянно обменивались колкими заявлениями. После этого Мэрайя Кэри, по слухам, начала встречаться с танцором Брайаном Танакой, с которым она знакома с середины 2000-ых. У них все складывалось отлично, однако, судя по всему, удовлетворения эти отношения певице так и не принесли. С конца 2016 года в жизнь Кэри вновь вернулся Джеймс Пакер. Она несколько раз появлялась с ним на публике, не прекращая, при этом, близко общаться с Танакой.

Мэрайя Кэри расстается с бойфрендом?

Недавно танцор потребовал от исполнительницы ответа на вопрос: выйдет ли она замуж за Пакера? Добавив, что он хочет, чтобы Мэрайя была счастлива. Певица явно не знала, что на это сказать, заявив, что у нее «есть одна идея», которую она пока не понимает, как реализовать. С учетом всех перипетий последнего времени, сложно представить, что пришло в голову Кэри. Будем продолжать следить за этой историей!

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