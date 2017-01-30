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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

30 января 2017

Мэрайя Кэри посвятила песню разрыву с Джеймсом Пакером

По словам певицы, баллада I don't ставит точку в затянувшемся расставании с миллиардером

Мэрайя Кэри записала песню, посвященную ее расставанию с Джеймсом Пакером. Процесс работы над балладой, получившей название I don't, увидели зрители телевизионного реалити-шоу «Мир Мэрайи». В финальном эпизоде первого сезона, который транслируется на канале E!, певица исполнила I don't, а также рассказала о том, как эта песня появилась.

«После того, как я завершила тур, мне потребовалось некоторое время, чтобы разобраться в том, что я чувствую. И я начала работу над этой песней, чтобы с помощью музыки передать, как я шла до конца в наших отношениях», — сказала Кэри, признавшись, что создание музыки в сложных ситуациях — настоящее «исцеление» для нее.

В балладе I don't (о которой СМИ пишут, что она сильно похожа на хит 1999 года U Know What's Up, записанный Донеллом Джонсом), по словам Мэрайи, переданы все переживания ее «разбитого сердца».

«Когда любишь кого-то, то не можешь относиться к этому человеку плохо», — поет Кэри, заключая: «Иногда у людей не получается быть счастливыми. Они должны, но нет, не складывается».

Во время исполнения в студии Мэрайя сняла кольцо, подаренное ей Пакером на помолвку, и положила перед собой на пюпитр с текстом песни. «Я должна просто отпустить это — доказать себе, что могу поставить точку», — сказала артистка.

Помолвочное кольцо Мэрайи Кэри Джеймс Пакер

Мэрайя Кэри и Джеймс Пакер встречались около двух лет. Первый выход в свет Кэри и Пакера произошел осенью 2015 года на премьере фильма «Стажер», а уже в январе австралийский миллиардер сделал певице предложение, преподнеся кольцо с бриллиантом в 35 карат стоимостью более $7 миллионов.

Летом 2016-го пара активно планировала свадьбу, однако в октябре стало известно о расставании Мэрайи и Джеймса. Сначала источники сообщали, что жених звезды устал от ее образа жизни и внушительных расходов. Позже появилась информация, что настоящей причиной разрыва стали подозрения Пакера в измене своей невесты. Называлось имя виновника — Брайан Танака, один из танцоров в группе Кэри.

После расставания с Пакером Мэрайя действительно начала встречаться с Танакой, но в конце декабря таблоиды сообщили, что «в ее жизнь вернулся» бывший жених и теперь певица оказалась в ситуации необходимости делать выбор. Судя по записанной песне, на отношениях с Джеймсом Пакером она определенно поставила крест.

Джеймс Пакер и Мэрайя Кэри

Джеймс Пакер и Мэрайя Кэри

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