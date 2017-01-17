Мэрайя Кэри и Элтон Джон спели на свадьбе внучки российского миллиардера

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Выступление звезд обошлось деду невесты, совладельцу аэропорта «Домодедово» Валерию Когану, в кругленькую сумму
Свадьба внучки российского миллиардера Валерия Когана, 19-летней Ирины, и ее ровесника Дэниела Кэнвея — лишь одна из первых звездных церемоний в наступившем году, но вряд ли какая-то еще сможет переплюнуть ее по масштабу, роскоши и количеству знаменитых имен в списке приглашенных.
Бракосочетание молодых прошло в Лондоне, где и познакомились влюбленные. В отеле The Landmark London гостей ждал банкет и выступление Элтона Джона и Мэрайи Кэри. Британский рок-певец устроил для приглашенных небольшой концерт и исполнил сразу 12 композиций, Мэрайя Кэри спела для новобрачных песню We Belong Together и еще несколько своих хитов.
Журналисты The Sun узнали, что счет за такое музыкальное сопровождение составил три с половиной миллиона фунтов. Два с половиной из них ушли к поп-звезде, а Элтон Джон довольствовался всего одним миллионом.
Среди гостей свадьбы также оказались Антонио Бандерас, Анна Нетребко и другие звезды. Невеста кружилась в танце, шурша юбкой кутюрного платья Ralph & Russo, а финалом праздника стал семиярусный торт.
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