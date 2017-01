Мэрайя Кэри и Элтон Джон спели на свадьбе внучки российского миллиардера

Свадьба внучки российского миллиардера Валерия Когана, 19-летней Ирины, и ее ровесника Дэниела Кэнвея — лишь одна из первых звездных церемоний в наступившем году, но вряд ли какая-то еще сможет переплюнуть ее по масштабу, роскоши и количеству знаменитых имен в списке приглашенных.

Бракосочетание молодых прошло в Лондоне, где и познакомились влюбленные. В отеле The Landmark London гостей ждал банкет и выступление Элтона Джона и Мэрайи Кэри. Британский рок-певец устроил для приглашенных небольшой концерт и исполнил сразу 12 композиций, Мэрайя Кэри спела для новобрачных песню We Belong Together и еще несколько своих хитов.