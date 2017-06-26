Менеджер Джонни Деппа рассказал о его отношениях с Эмбер Херд

Джоэл Мандел, один из бывших менеджеров Джонни Деппа, официально заявил, что актер подвергал свою бывшую жену Эмбер Херд физическому насилию. Он утверждает, что располагает достоверной информацией от горничной и охранников, будто Депп не раз проявлял агрессию и прибегал к использованию физической силы по отношению к экс-супруге.

Об этом заговорили еще год назад — когда Херд обратилась в суд, предоставив в качестве доказательств фотографии своих синяков и переписку с ассистентом Деппа. Однако снимки не сочли достаточно весомой уликой, а свидетель отказался от своих показаний — предположительно под давлением со стороны актера. Сейчас Деппа ждет еще одно судебное разбирательство. Возможно, Мандел использует эту ситуацию в качестве рычага давления на бывшего начальника: сейчас они судятся с агентством TMG, где работает Мандел, из-за 4 миллионов долларов, которые актер им задолжал. Эмбер Херд ситуацию до сих пор никак не прокомментировала. Видимо, она слишком увлечена новым романом с Илоном Маском.