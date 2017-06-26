Менеджер Джонни Деппа рассказал о его отношениях с Эмбер Херд

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Актеру грозит еще одно громкое судебное разбирательство
Джоэл Мандел, один из бывших менеджеров Джонни Деппа, официально заявил, что актер подвергал свою бывшую жену Эмбер Херд физическому насилию. Он утверждает, что располагает достоверной информацией от горничной и охранников, будто Депп не раз проявлял агрессию и прибегал к использованию физической силы по отношению к экс-супруге.
Об этом заговорили еще год назад — когда Херд обратилась в суд, предоставив в качестве доказательств фотографии своих синяков и переписку с ассистентом Деппа. Однако снимки не сочли достаточно весомой уликой, а свидетель отказался от своих показаний — предположительно под давлением со стороны актера. Сейчас Деппа ждет еще одно судебное разбирательство. Возможно, Мандел использует эту ситуацию в качестве рычага давления на бывшего начальника: сейчас они судятся с агентством TMG, где работает Мандел, из-за 4 миллионов долларов, которые актер им задолжал. Эмбер Херд ситуацию до сих пор никак не прокомментировала. Видимо, она слишком увлечена новым романом с Илоном Маском.
Спецпроекты