Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

26 июня 2017

Менеджер Джонни Деппа рассказал о его отношениях с Эмбер Херд

Актеру грозит еще одно громкое судебное разбирательство

Джоэл Мандел, один из бывших менеджеров Джонни Деппа, официально заявил, что актер подвергал свою бывшую жену Эмбер Херд физическому насилию. Он утверждает, что располагает достоверной информацией от горничной и охранников, будто Депп не раз проявлял агрессию и прибегал к использованию физической силы по отношению к экс-супруге.

Об этом заговорили еще год назад — когда Херд обратилась в суд, предоставив в качестве доказательств фотографии своих синяков и переписку с ассистентом Деппа. Однако снимки не сочли достаточно весомой уликой, а свидетель отказался от своих показаний — предположительно под давлением со стороны актера. Сейчас Деппа ждет еще одно судебное разбирательство. Возможно, Мандел использует эту ситуацию в качестве рычага давления на бывшего начальника: сейчас они судятся с агентством TMG, где работает Мандел, из-за 4 миллионов долларов, которые актер им задолжал. Эмбер Херд ситуацию до сих пор никак не прокомментировала. Видимо, она слишком увлечена новым романом с Илоном Маском.

Джонни Депп и Эмбер Херд

Материалы по темам

Спецпроекты

Еще один повод влюбитьсяРомантический конкурс, в котором каждый влюбленный-победитель
Подводим итоги:Новый ангел BLONDME!
Арт-выходныеКонцерт Дениса Мацуева в рамках программы Visa Art Weekend
Hair контурингИдеальное окрашивание для лета
5 beauty-лайфхаков для волосПростые способы устроить волосам роскошную жизнь
Подписываемся под каждым!Конкурс на лучшего beauty-блогера
ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз