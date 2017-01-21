Мелания появилась на инаугурационном балу в платье собственного дизайна

Вчера в Вашингтоне прошла инаугурация 45-го президента Соединенных Штатов, которая по традиции закончилась чередой торжественных балов в честь нового главы государства. На первом – Liberty – Дональд Трамп произнес речь, в очередной раз отметив, что сделает все возможное, чтобы «Америка снова стала великой». После этого мистер Президент пригласил свою супругу Меланию на танец под легендарную композицию Фрэнка Синатры My Way. Затем на сцену вышли дети Трампа со своими вторыми половинами, а так же вице-президент США Майкл Пенс с женой.

Стоит отметить, что новоиспеченная Первая Леди в очередной раз не прогадала с выбором наряда на столь торжественное мероприятие. На сцене Мелания появилась в струящееся платье молочного цвета с открытыми плечами собственного дизайна, который она разработала вместе с дизайнером Эрве Пьером, бывшим креативным директором бренда Carolina Herrera. К слову, все женщины клана Трамп выбрали платья схожих пастельных оттенков, тем самым подчеркивая - они одна семья.

На втором инаугурационном балу Freedom, Дональд Трамп пообещал всем пришедшем, что будет бороться за американцев «каждый день». А также сообщил, что уже успел посетить Овальный кабинет.

Третий бал, на котором появились президент и Первая Леди, был организован специально для военных США.