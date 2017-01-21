Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Какая вы героиня из русской литературы? тест ELLE
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

21 января 2017

Мелания появилась на инаугурационном балу в платье собственного дизайна

Дональда Трамп и Первая Леди станцевали трогательный танец

Вчера в Вашингтоне прошла инаугурация 45-го президента Соединенных Штатов, которая по традиции закончилась чередой торжественных балов в честь нового главы государства. На первом – Liberty – Дональд Трамп произнес речь, в очередной раз отметив, что сделает все возможное, чтобы «Америка снова стала великой». После этого мистер Президент пригласил свою супругу Меланию на танец под легендарную композицию Фрэнка Синатры My Way. Затем на сцену вышли дети Трампа со своими вторыми половинами, а так же вице-президент США Майкл Пенс с женой.

Дональд и Мелания Трамп

Дональд и Мелания Трамп

ФОТОGetty Images
Инаугурационный бал

Инаугурационный бал

Иванка Трамп с супругом

Иванка Трамп с супругом

Стоит отметить, что новоиспеченная Первая Леди в очередной раз не прогадала с выбором наряда на столь торжественное мероприятие. На сцене Мелания появилась в струящееся платье молочного цвета с открытыми плечами собственного дизайна, который она разработала вместе с дизайнером Эрве Пьером, бывшим креативным директором бренда Carolina Herrera. К слову, все женщины клана Трамп выбрали платья схожих пастельных оттенков, тем самым подчеркивая - они одна семья.

Дональд и Мелания Трамп

Дональд и Мелания Трамп

Дональд и Мелания Трамп

Дональд и Мелания Трамп

На втором инаугурационном балу Freedom, Дональд Трамп пообещал всем пришедшем, что будет бороться за американцев «каждый день». А также сообщил, что уже успел посетить Овальный кабинет.

Третий бал, на котором появились президент и Первая Леди, был организован специально для военных США.

Инаугурационный бал Freedom

Инаугурационный бал Freedom

Инаугурационный бал в честь военных США

Инаугурационный бал в честь военных США

Материалы по темам

Total White: монохромный образ Иванки Трамп на инаугурации отцаФото дня: Брэд Питт на благотворительном концерте

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Золотой фонд БолливудаИндийские красавицы, покорившие Запад
Альтернатива гороскопуХарактеристика по месяцу рождения
Большие надеждыЗнаменитости, которые не оправдали ожиданий

Читайте также

НовостиTotal White: монохромный образ Иванки Трамп на инаугурации отца
Звездный стильЛучшие образы первых леди США
НовостиПодробности инаугурации Дональда Трампа
Звездный стильЧетыре наряда Мелании после победы Трампа на выборах

ELLE рекомендует

ПрактикаПрограмма максимум: как выглядеть стильно зимой и не замерзнуть
ЕдаБлюда с самыми дорогими афродизиаками в Москве
ПрактикаКто делает французскую моду сегодня
Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд

Лучшее на Elle

ЕдаКак приготовить спагетти?
ЗвездыСпелись: самые успешные кинопары Голливуда
Кино5 причин успеха фильма «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
ЕдаБлюда с самыми дорогими афродизиаками в Москве
Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
ЗвездыДороже «Оскара»: почему Джуд Лоу — главный актер сезона и мужчина мечты?
ЗдоровьеWellness: актуальные тенденции в области питания и фитнеса
ИнтервьюМилла Йовович: «Близкие ценят меня за то, что я всегда говорю им правду»
ПсихологияАльтернатива гороскопу: характеристика по месяцу рождения
ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин
Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Total White: монохромный образ Иванки Трамп на инаугурации отца

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.