Мелания Трамп: «Я буду жить рядом с мужем»

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Представители первой леди сделали официальное заявление
Последние несколько дней в сети активно обсуждается вопрос того, будет ли Мелания Трамп переезжать с сыном Бэрроном в Белый дом или предпочтет остаться в своем нью-йоркском пентхаусе. И вот представители Мелании наконец-то решили сделать официальное заявление по данному вопросу: «Чтобы избежать слухов относительно того, что первая леди отказывается жить в Белом доме, мы хотели бы от лица супруги президента сообщить, что миссис Трамп переедет в Вашингтон сразу же после окончания учебного года. Кроме того, миссис Трамп еще раз хотела бы подчеркнуть, что для нее большая честь исполнять роль первой леди США и она очень серьезно относится к своим новым обязанностям».
Стоит отметить, что после официальной инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов Мелания Трамп не появлялась перед прессой уже 12 дней. По словам инсайдеров, сейчас первая леди занимается формированием собственной команды и надеется, что совсем скоро приступит к своим прямым обязанностям. Сейчас же ее роль исполняет старшая дочь Дональда Трампа — Иванка.
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