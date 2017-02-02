Мелания Трамп: «Я буду жить рядом с мужем»

Последние несколько дней в сети активно обсуждается вопрос того, будет ли Мелания Трамп переезжать с сыном Бэрроном в Белый дом или предпочтет остаться в своем нью-йоркском пентхаусе. И вот представители Мелании наконец-то решили сделать официальное заявление по данному вопросу: «Чтобы избежать слухов относительно того, что первая леди отказывается жить в Белом доме, мы хотели бы от лица супруги президента сообщить, что миссис Трамп переедет в Вашингтон сразу же после окончания учебного года. Кроме того, миссис Трамп еще раз хотела бы подчеркнуть, что для нее большая честь исполнять роль первой леди США и она очень серьезно относится к своим новым обязанностям».