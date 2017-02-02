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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

02 февраля 2017

Мелания Трамп: «Я буду жить рядом с мужем»

Представители первой леди сделали официальное заявление

Последние несколько дней в сети активно обсуждается вопрос того, будет ли Мелания Трамп переезжать с сыном Бэрроном в Белый дом или предпочтет остаться в своем нью-йоркском пентхаусе. И вот представители Мелании наконец-то решили сделать официальное заявление по данному вопросу: «Чтобы избежать слухов относительно того, что первая леди отказывается жить в Белом доме, мы хотели бы от лица супруги президента сообщить, что миссис Трамп переедет в Вашингтон сразу же после окончания учебного года. Кроме того, миссис Трамп еще раз хотела бы подчеркнуть, что для нее большая честь исполнять роль первой леди США и она очень серьезно относится к своим новым обязанностям».

Мелания и Дональд ТрампФОТОGetty Images

Стоит отметить, что после официальной инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов Мелания Трамп не появлялась перед прессой уже 12 дней. По словам инсайдеров, сейчас первая леди занимается формированием собственной команды и надеется, что совсем скоро приступит к своим прямым обязанностям. Сейчас же ее роль исполняет старшая дочь Дональда ТрампаИванка.

Мелания и Дональд Трамп
Мелания и Дональд Трамп

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Мелания Трамп не переедет в Белый дом вместе с мужем

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