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    01 августа 2017

    Мелания Трамп познакомится с принцем Гарри в Торонто

    Встреча произойдет на благотворительном спортивном мероприятии «Игры Непокоренных»

    В конце сентября Мелания Трамп совершит свой дебютный одиночный вояж в статусе первой леди. Трамп отправится в Канаду и посетит Торонто. В те же дни в канадскую столицу прибудет принц Гарри. Представитель британского королевского дома традиционно поучаствует в церемонии открытия международных спортивных соревнований для военных, ставших инвалидами, — так называемых Invictus Games, «Игр Непокоренных». Именно Гарри является основателем этого проекта, запущенного три года назад. В церемонии открытия будет участвовать и первая леди Соединенных Штатов, которая намерена поддержать делегацию из 90 американских спортсменов.

    Мелания Трамп, принц Гарри

    Мелания Трамп, принц Гарри

    «Меня очень вдохновили большие успехи первых Игр, которые прошли в Лондоне в 2015 году, и вторые игры в Орландо, штат Флорида, в прошлом году», — приводит пресс-служба Белого дома слова Мелании Трамп, отметившей, что для нее «честь представлять нашу страну на Играх в этом году».

    Трамп, как заявила ее пресс-секретарь Стефани Гришэм, в ходе визита в Торонто встретится с принцем Гарри. Детали предстоящей встречи неизвестны, очевидно, первая леди США и британский принц увидятся непосредственно на церемонии, и остается гадать, будут ли еще встречи. Тем временем прессу и публику интересует, возьмет ли Гарри с собой на эти мероприятия Меган Маркл, которая последние годы живет как раз в Торонто.

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