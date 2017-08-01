Мелания Трамп познакомится с принцем Гарри в Торонто

В конце сентября Мелания Трамп совершит свой дебютный одиночный вояж в статусе первой леди. Трамп отправится в Канаду и посетит Торонто. В те же дни в канадскую столицу прибудет принц Гарри. Представитель британского королевского дома традиционно поучаствует в церемонии открытия международных спортивных соревнований для военных, ставших инвалидами, — так называемых Invictus Games, «Игр Непокоренных». Именно Гарри является основателем этого проекта, запущенного три года назад. В церемонии открытия будет участвовать и первая леди Соединенных Штатов, которая намерена поддержать делегацию из 90 американских спортсменов.

Мелания Трамп, принц Гарри

«Меня очень вдохновили большие успехи первых Игр, которые прошли в Лондоне в 2015 году, и вторые игры в Орландо, штат Флорида, в прошлом году», — приводит пресс-служба Белого дома слова Мелании Трамп, отметившей, что для нее «честь представлять нашу страну на Играх в этом году».