Мелания Трамп не переедет в Белый дом вместе с мужем

После прошедшей инаугурации Дональда Трампа от глаз общественности не смог укрыться тот факт, что в отношениях избранного президента США и его жены Мелании все далеко не так радужно, как может показаться на первый взгляд. Во время торжественной церемонии в Капитолии супруги держались нарочито холодно, что особенно бросалось в глаза на контрасте с парой Барака и Мишель Обамы, которые никогда не стеснялись в выражении своих чувств на публике.

После онлайн трансляции инаугурации в сеть попало короткое видео, на котором Дональд что-то говорит Мелании. После небрежно брошенного замечания со стороны супруга первая леди не смогла сдержать выражения искренней обиды на лице. Реакция жены 45-го президенты США тут же стала интернет мемом, дав старт масштабному флешмобу под названием #SadMelania. К слову, последние новости из Вашингтона о том, что первая леди не планирует переезжать в Белый дом вслед за мужем, стали верным доказательством разлада в отношениях супругов.

Как сообщает источник, сейчас Мелания вместе с 10-летним сыном Бэрроном живет в роскошном пентхаусе в Нью-Йорке неподалеку от небоскреба Trump Tower. Ранее планировалось, что после окончания учебного года первая леди вместе с сыном переберутся к Дональду в Белый дом. Однако теперь вопрос переезда Мелании оказался под большим вопросом.

Тем не менее инсайдеры поговаривают, что жена 45-го президента США не готова так просто сложить оружие и отказываться от новой для нее роли. Сейчас она активно занимается формированием собственной команды, чтобы продолжить и дальше заниматься социальными и благотворительными проектами парвда уже вдали от мужа.