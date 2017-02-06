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Звезды

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06 февраля 2017

Мелания Трамп изменит интерьер Белого дома

Первая леди ищет нового декоратора

На днях стало известно, что супруга 45-го президента Соединенных Штатов находится в поисках нового дизайнера интерьера. В частности, по сообщениям инсайдеров, Мелания Трамп планирует полностью переделать всю жилую часть Белого дома, оформив его в «своем стиле». В данный момент первая леди остановилась на кандидатуре декоратора Тэм Канналихам, которая славится своей любовью к классической архитектуре и строгим линиям в интерьере: «Мелания хочет обставить комнаты так, чтобы они напоминали ее семье об их уютной квартире в Нью-Йорке», — комментируют источники.

Напомним, что Мелания Трамп вместе с 10-летним Бэрроном планируют переехать в Белый дом в начале лета, после того как сын президента закончит учиться.

Мелания и Дональд Трамп
Мелания и Дональд Трамп

Стоит отметить, что экс-глава государства Барак Обама с супругой Мишель также решили устроить небольшой ремонт в своем новом доме, который расположен в престижном районе Вашингтона Калорама, куда они переехали после инаугурации Дональда Трампа. Но, в отличие от своей преемницы, Мишель Обама не жалует классику и предпочитает украшать свой интерьер предметами современного искусства.

Мишель Обама, Мелания и Дональд Трамп, Барак Обама

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