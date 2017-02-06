Мелания Трамп изменит интерьер Белого дома

На днях стало известно, что супруга 45-го президента Соединенных Штатов находится в поисках нового дизайнера интерьера. В частности, по сообщениям инсайдеров, Мелания Трамп планирует полностью переделать всю жилую часть Белого дома, оформив его в «своем стиле». В данный момент первая леди остановилась на кандидатуре декоратора Тэм Канналихам, которая славится своей любовью к классической архитектуре и строгим линиям в интерьере: «Мелания хочет обставить комнаты так, чтобы они напоминали ее семье об их уютной квартире в Нью-Йорке», — комментируют источники.

Напомним, что Мелания Трамп вместе с 10-летним Бэрроном планируют переехать в Белый дом в начале лета, после того как сын президента закончит учиться.