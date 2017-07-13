Мелания Трамп и Бриджит Макрон на встрече в Париже

Сегодня Дональд и Мелания Трамп прилетели с деловым визитом в столицу Франции, чтобы лично встретиться с президентом Эммануэлем Макроном и его супругой, дабы обсудить дальнейшее развитие отношений двух государств. Днем первая леди Соединенных Штатов успела посетить Necker Hospital, где провела несколько часов с маленькими пациентами и прочла им отрывки из сказки «Маленький принц». Вечером же состоялась долгожданная встреча двух первых леди, на которую Мелания пришла в красном двубортном жакете и юбке Christian Dior. Бриджит Макрон, в свою очередь, также решила сделать ставку на «вечную классику» и появилась в белом платье своего любимого бренда Louis Vuitton.