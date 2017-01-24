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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

24 января 2017

Мел Гибсон стал отцом в девятый раз

26-летняя возлюбленная 61-летнего актера родила мальчика

В минувшие выходные появился на свет девятый наследник Мела Гибсона. Возлюбленная актера, 26-летняя Розалинд Росс, родила мальчика. Своего первого совместного ребенка пара назвала Ларс Джерард Гибсон. По сообщениям представителей звезды, новорожденный и его мать чувствуют себя прекрасно.

Розалинд Росс и Мел Гибсон

Розалинд Росс и Мел Гибсон

ФОТОGetty Images

Напомним, что у актера фильма «Храброе сердце» уже есть восемь детей от двух разных женщин. В частности, первая жена Гибсона Робин Мур родила ему семерых детей: дочь Ханну, близнецов Эдварда и Кристин, а также четырех сыновей — Вилли, Луи, Майло и Томми. Кроме того, бывшая возлюбленная Мела Гибсона Оксана Григорьева родила ему дочь Люсию.

Что же касается нынешней возлюбленной 61-летнего актера, то для Розалинд Росс это первый ребенок.

Мел Гибсон с детьми от первого брака

Мел Гибсон с детьми от первого брака

Розалинд Росс и Мел Гибсон

Розалинд Росс и Мел Гибсон

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