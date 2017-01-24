Мел Гибсон стал отцом в девятый раз

В минувшие выходные появился на свет девятый наследник Мела Гибсона. Возлюбленная актера, 26-летняя Розалинд Росс , родила мальчика. Своего первого совместного ребенка пара назвала Ларс Джерард Гибсон. По сообщениям представителей звезды, новорожденный и его мать чувствуют себя прекрасно.

Напомним, что у актера фильма «Храброе сердце» уже есть восемь детей от двух разных женщин. В частности, первая жена Гибсона Робин Мур родила ему семерых детей: дочь Ханну, близнецов Эдварда и Кристин, а также четырех сыновей — Вилли, Луи, Майло и Томми. Кроме того, бывшая возлюбленная Мела Гибсона Оксана Григорьева родила ему дочь Люсию.

Что же касается нынешней возлюбленной 61-летнего актера, то для Розалинд Росс это первый ребенок.