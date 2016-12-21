Меха ради: Джастин Бибер гуляет по Лос-Анджелесу в шубе эскимоса

В понедельник, 19 декабря, популярный певец Джастин Бибер поверг в недоумение мировую общественность, выйдя в свет в огромной натуральной шубе с капюшоном. Модный выбор звезды был бы более понятен, случись этот выход в родной для Бибера Канаде с ее суровым климатом. Однако музыкант разгуливал, кутаясь в меха, по Лос-Анджелесу, где температура воздуха в тот день не падала ниже +16 градусов.