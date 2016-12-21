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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

21 декабря 2016

Меха ради: Джастин Бибер гуляет по Лос-Анджелесу в шубе эскимоса

22-летний кумир подростков не парится даже в калифорнийской жаре

В понедельник, 19 декабря, популярный певец Джастин Бибер поверг в недоумение мировую общественность, выйдя в свет в огромной натуральной шубе с капюшоном. Модный выбор звезды был бы более понятен, случись этот выход в родной для Бибера Канаде с ее суровым климатом. Однако музыкант разгуливал, кутаясь в меха, по Лос-Анджелесу, где температура воздуха в тот день не падала ниже +16 градусов.

Джастин Бибер ФОТОSPLASH NEWS

Светские репортеры в США сравнили Джастина Бибера в шубе с героем «Звездных войн» Чубаккой. Издание Hollywood Life пишет, что в Лос-Анджелесе, может, и похолодало, но не настолько, чтобы надевать шубу. Сам Джастин от комментариев воздержался. С самым невозмутимым видом он в шубе проследовал на обед в бар-ресторан Hyde Sunset Kitchen& Cocktails. Кому этот парень проиграл пари?

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