Меха ради: Джастин Бибер гуляет по Лос-Анджелесу в шубе эскимоса

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22-летний кумир подростков не парится даже в калифорнийской жаре
В понедельник, 19 декабря, популярный певец Джастин Бибер поверг в недоумение мировую общественность, выйдя в свет в огромной натуральной шубе с капюшоном. Модный выбор звезды был бы более понятен, случись этот выход в родной для Бибера Канаде с ее суровым климатом. Однако музыкант разгуливал, кутаясь в меха, по Лос-Анджелесу, где температура воздуха в тот день не падала ниже +16 градусов.
Светские репортеры в США сравнили Джастина Бибера в шубе с героем «Звездных войн» Чубаккой. Издание Hollywood Life пишет, что в Лос-Анджелесе, может, и похолодало, но не настолько, чтобы надевать шубу. Сам Джастин от комментариев воздержался. С самым невозмутимым видом он в шубе проследовал на обед в бар-ресторан Hyde Sunset Kitchen& Cocktails. Кому этот парень проиграл пари?
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