Меган Маркл рассказала о знаменитостях, которыми восхищается

Звезду сериала «Форс-мажоры» называют одной из самых элегантных женщин современности — недаром принц Гарри не смог перед ней устоять. Этим Меган отчасти обязана своим кумирам. В одном из недавних интервью Маркл призналась, что восхищается Джулией Робертс, а когда в юности ей сказали, что они чем-то похожи, Меган была вне себя от радости. Также актриса обожает американскую писательницу Тони Моррисон. В список женщин, которые ее вдохновляют, входят канадская певица Джони Митчелл, Клепальщица Рози (культурная икона США), предприниматель Сухани Джалота, эколог Дайан Фосси, председатель NBC Universal Бонни Хаммер, бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт, шеф-повар и активист Алиса Уотерс и, конечно, ее мать Дориа Рагланд. Похоже, главный секрет привлекательности актрисы наконец-то раскрыт: у каждой из известных женщин она учится чему-то полезному.