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    16 августа 2017

    Меган Маркл рассказала о знаменитостях, которыми восхищается

    10 кумиров возлюбленной принца Гарри, с которых она берет пример

    Звезду сериала «Форс-мажоры» называют одной из самых элегантных женщин современности — недаром принц Гарри не смог перед ней устоять. Этим Меган отчасти обязана своим кумирам. В одном из недавних интервью Маркл призналась, что восхищается Джулией Робертс, а когда в юности ей сказали, что они чем-то похожи, Меган была вне себя от радости. Также актриса обожает американскую писательницу Тони Моррисон. В список женщин, которые ее вдохновляют, входят канадская певица Джони Митчелл, Клепальщица Рози (культурная икона США), предприниматель Сухани Джалота, эколог Дайан Фосси, председатель NBC Universal Бонни Хаммер, бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт, шеф-повар и активист Алиса Уотерс и, конечно, ее мать Дориа Рагланд. Похоже, главный секрет привлекательности актрисы наконец-то раскрыт: у каждой из известных женщин она учится чему-то полезному.

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    • Меган Маркл рассказала о знаменитостях, которыми восхищается | галерея [1] фото [2]
    • Меган Маркл рассказала о знаменитостях, которыми восхищается | галерея [1] фото [1]
    • Меган Маркл рассказала о знаменитостях, которыми восхищается | галерея [1] фото [3]
    • Меган Маркл рассказала о знаменитостях, которыми восхищается | галерея [1] фото [4]

    Джулия Робертс

    Тони Мориссон

    Джони Митчелл

    Клепальщица Рози

    Мама Маркл — инструктор по йоге, однако также занимается социальными работами. Именно Дориа привила дочери любовь к благотворительности, что впоследствии и стало одной из самых главных черт характера, которые привлекли принца Гарри в Меган.

    Меган Маркл

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