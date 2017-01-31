Меган Маркл рассказала, как ей удалось завоевать сердце принца Гарри

По словам Меган, во время съемок она просыпается не позднее ‪4:45 утра‬ и сразу же выпивает стакан теплой воды с лимоном. Затем она занимается йогой, после чего завтракает, как правило, овсяной кашей с бананами и сиропом из агавы. На съемочной площадке актриса обедает (салат с курицей или индейкой), а в перерывах между дублями перекусывает яблоками с миндальным маслом и зеленым смузи. Вечером Меган может побаловать себя пастой с фирменным соусом из цуккини и бокалом вина. Невеста принца Гарри шутит, что всем десертам мира предпочитает хорошее, выдержанное временем красное вино. Устраивает себе Меган и читмилы: встречаясь с друзьями, она позволяет себе съесть порцию картошки фри с неограниченным количеством морепродуктов.