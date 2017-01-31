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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

31 января 2017

Меган Маркл рассказала, как ей удалось завоевать сердце принца Гарри

Откровенное признание невесты внука Елизаветы II

Меган Маркл удалось невозможное — покорить сердце самого завидного холостяка Британии, принца Гарри. Несмотря на пристальный интерес к своей персоне, звезда сериала «Форс-мажоры» продолжает поддерживать образ girl next door. Так, в одном из американских телевизионных шоу актриса рассказала, из чего состоят ее будни.

Меган Маркл рассказала, как ей удалось завоевать сердце принца Гарри

По словам Меган, во время съемок она просыпается не позднее ‪4:45 утра‬ и сразу же выпивает стакан теплой воды с лимоном. Затем она занимается йогой, после чего завтракает, как правило, овсяной кашей с бананами и сиропом из агавы. На съемочной площадке актриса обедает (салат с курицей или индейкой), а в перерывах между дублями перекусывает яблоками с миндальным маслом и зеленым смузи. Вечером Меган может побаловать себя пастой с фирменным соусом из цуккини и бокалом вина. Невеста принца Гарри шутит, что всем десертам мира предпочитает хорошее, выдержанное временем красное вино. Устраивает себе Меган и читмилы: встречаясь с друзьями, она позволяет себе съесть порцию картошки фри с неограниченным количеством морепродуктов.

Кроме того, Меган Маркл признается, что всегда с удовольствием готовит дома, если выдается свободный вечер. Помимо низкокалорийного соуса для пасты из цуккини в числе ее фирменных блюд также значатся нежнейшие говяжьи стейки. Возможно, именно через желудок 35-летней актрисе и удалось проложить путь к сердцу самого убежденного холостяка Британии.

Меган Маркл рассказала, как ей удалось завоевать сердце принца Гарри

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