Меган Маркл носит кольцо с инициалами принца Гарри

Слухи о том, что отношения принца Гарри и Меган Маркл перешли на новый уровень, получают все больше оснований. Вскоре после того, как папарацци удалось запечатлеть пару после романтического ужина в Лондоне, появились снимки, где видно, что безымянный палец канадской актрисы украшает кольцо с инициалами возлюбленного.

Это не первый раз, когда звезда сериала «Форс-мажоры» замечена с подобным украшением: во время 15-дневного визита Гарри на Карибы актриса носила подвеску с буквами “M” и “H”. Напомним, что первые слухи о романтических отношений принца Гарри и Меган Маркл появились в октябре 2016 года, но долгое время пара скрывала роман от общественности. На прошлой неделе в прессе появились фотографии, на которых влюбленные трогательно держались за руки после свидания в Soho House. К слову, недавно, по словам источника близкого к королевской семье, внук Елизаветы II сделал Меган предложение руки и сердца. «Гарри очень переживал, что Меган сочтет этот шаг слишком поспешным, но она согласилась сразу же, не раздумывая», - поделился инсайдер.