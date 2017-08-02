Меган Фокс показала редкие семейные фотографии

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Актриса поделилась трогательными снимками с детьми
Меган Фокс редко делится своей личной жизнью в соцсетях, однако вчера актриса опубликовала полароидные семейные снимки, которые подписчики сразу же принялись обсуждать. Больше всего внимания поклонников Фокс досталось ее старшему сыну Ноа, которого нередко замечают в одежде для девочек. Вот и на этом снимке мальчик одет в голубое кружевное платье с изображением принцессы. «Разве у Меган есть дочка?» — недоумевали подписчики.
На следующих кадрах появилась сама Меган, ее муж Брайан Остин Грин с младшим сыном Джорни Ривером, который родился в прошлом году, и трехлетний Бодхи.
Напомним, в 2010 году Меган Фокс вышла замуж за звезду сериала «Беверли-Хиллз 90210» Брайана Остина Грина, с которым встречалась шесть лет до свадьбы. В 2012 году у них родился Ноа, спустя 2 года Бодхи, а в августе 2016 появился малыш Джорни. Кстати, Меган очень быстро пришла в форму после родов и теперь снова готова приступить к съемкам в кино.