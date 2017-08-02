Меган Фокс показала редкие семейные фотографии

Меган Фокс редко делится своей личной жизнью в соцсетях, однако вчера актриса опубликовала полароидные семейные снимки, которые подписчики сразу же принялись обсуждать. Больше всего внимания поклонников Фокс досталось ее старшему сыну Ноа, которого нередко замечают в одежде для девочек. Вот и на этом снимке мальчик одет в голубое кружевное платье с изображением принцессы. «Разве у Меган есть дочка?» — недоумевали подписчики.

На следующих кадрах появилась сама Меган, ее муж Брайан Остин Грин с младшим сыном Джорни Ривером, который родился в прошлом году, и трехлетний Бодхи.