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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    02 августа 2017

    Меган Фокс показала редкие семейные фотографии

    Актриса поделилась трогательными снимками с детьми

    Меган Фокс редко делится своей личной жизнью в соцсетях, однако вчера актриса опубликовала полароидные семейные снимки, которые подписчики сразу же принялись обсуждать. Больше всего внимания поклонников Фокс досталось ее старшему сыну Ноа, которого нередко замечают в одежде для девочек. Вот и на этом снимке мальчик одет в голубое кружевное платье с изображением принцессы. «Разве у Меган есть дочка?» — недоумевали подписчики.

    На следующих кадрах появилась сама Меган, ее муж Брайан Остин Грин с младшим сыном Джорни Ривером, который родился в прошлом году, и трехлетний Бодхи.

    Напомним, в 2010 году Меган Фокс вышла замуж за звезду сериала «Беверли-Хиллз 90210» Брайана Остина Грина, с которым встречалась шесть лет до свадьбы. В 2012 году у них родился Ноа, спустя 2 года Бодхи, а в августе 2016 появился малыш Джорни. Кстати, Меган очень быстро пришла в форму после родов и теперь снова готова приступить к съемкам в кино.

    Брайан Остин Грин и Меган Фокс
    Брайан Остин Грин и Меган Фокс

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