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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

14 февраля 2017

Меган Фокс показала подросшего сына

Поклонники актрисы без ума от 6-месячного малыша Джорни Ривера

«Моя жена рожает прекрасных малышей», — признался однажды Брайан Остин Грин. Глядя на трех прелестных сыновей Меган Фокс, 5-летнего Ноа, 3-летнего Бодхи и полугодовалого Джорни Ривера, звездного отца нельзя упрекнуть в необъективности. На днях актриса попала в объектив папарацци с самым младшим сыном, фото которого публиковала лишь однажды в Instagram, когда малышу было три месяца. Вчера Джорни составил маме компанию во время шопинга в Малибу, где репортерам удалось запечатлеть редкие кадры подросшего малыша. При виде камер мальчик ничуть не стушевался, и поклонники подметили, что фотогеничность Джорни унаследовал от мамы.

Меган Фокс с сыном Джорни Ривером

Меган Фокс с сыном Джорни Ривером

Меган Фокс с сыном Джорни РиверомФОТОEast News

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