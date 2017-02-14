Меган Фокс показала подросшего сына

«Моя жена рожает прекрасных малышей», — признался однажды Брайан Остин Грин. Глядя на трех прелестных сыновей Меган Фокс, 5-летнего Ноа, 3-летнего Бодхи и полугодовалого Джорни Ривера, звездного отца нельзя упрекнуть в необъективности. На днях актриса попала в объектив папарацци с самым младшим сыном, фото которого публиковала лишь однажды в Instagram, когда малышу было три месяца. Вчера Джорни составил маме компанию во время шопинга в Малибу, где репортерам удалось запечатлеть редкие кадры подросшего малыша. При виде камер мальчик ничуть не стушевался, и поклонники подметили, что фотогеничность Джорни унаследовал от мамы.