Мег Райан вернулась к бывшему возлюбленному

Этот год выдался щедрым на новые звездные союзы и триумфальные воссоединения. Так, спустя три года после расставания 55-летняя Мег Райан вернулась к своему бывшему бойфренду Джону Мелленкампу. По словам инсайдеров, несмотря на мирное расставание и сохранившиеся дружеские отношения, экс-влюбленные решили дать своим романтическим отношениям второй шанс.

Мег и Джон были вместе около трех лет, однако в 2014 году пара сообщила о расставании. Отношения с музыкантом стали вторым по-настоящему серьезным романом в жизни актрисы — более 10 лет она состояла в браке с актером Деннисом Куэйдом. После развода с мужем в 2001 году Мег удочерила девочку из Китая.

Что касается Мелленкампа, у музыканта есть сын от первого брака. После расставания с Мег 65-летний Джон какое-то время встречался с 63-летней Кристи Бринкли — рок-исполнитель явно предпочитает блондинок. Пара по-прежнему поддерживает дружеские отношения, однако о возобновлении романа не может быть и речи - по крайней мере именно так считает супермодель.