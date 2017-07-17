Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    17 июля 2017

    Медовый месяц мечты: Александр Овечкин и Анастасия Шубская на Мальдивах

    Как новобрачные проводят время на островах?

    На прошлой неделе российский хоккеист Александр Овечкин и его возлюбленная, дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская, сыграли пышную свадьбу. Несмотря на то, что пара обручилась еще прошлым летом, праздник они решили устроить спустя год. Торжество прошло в Барвихе: невеста появилась в утонченном искрящемся платье от российского дизайнера Светланы Лялиной, а жених — в классическом черном костюме с бабочкой.

    Сразу после праздника супруги отправились в свадебное путешествие на Мальдивы. Теперь Анастасия каждый день делится роликами в Instagram Stories — пара нежится в океане, загорает, наслаждается свежими фруктами и путешествиями в открытый океан. По острову влюбленные ездят на машине, украшенной белыми и красными воздушными шарами — кажется, они наконец-то могут отдохнуть от городской суеты и насладиться компанией друг друга.

    Анастасия Шубская и Александр Овечкин
    Анастасия Шубская и Александр Овечкин

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз