Медовый месяц мечты: Александр Овечкин и Анастасия Шубская на Мальдивах

На прошлой неделе российский хоккеист Александр Овечкин и его возлюбленная, дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская, сыграли пышную свадьбу. Несмотря на то, что пара обручилась еще прошлым летом, праздник они решили устроить спустя год. Торжество прошло в Барвихе: невеста появилась в утонченном искрящемся платье от российского дизайнера Светланы Лялиной, а жених — в классическом черном костюме с бабочкой.

Сразу после праздника супруги отправились в свадебное путешествие на Мальдивы. Теперь Анастасия каждый день делится роликами в Instagram Stories — пара нежится в океане, загорает, наслаждается свежими фруктами и путешествиями в открытый океан. По острову влюбленные ездят на машине, украшенной белыми и красными воздушными шарами — кажется, они наконец-то могут отдохнуть от городской суеты и насладиться компанией друг друга.